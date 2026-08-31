Después de otra frustrada negociación del salario mínimo con los empresarios y el Gobierno nacional, Jorge Sola, uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), confirmó que habrá "un paro y una marcha general" contra las políticas de Javier Milei. El dirigente de la central sindical aseguró que es necesario "darle solución a los intereses de los laburantes" y advirtió por la "calamitosa caída de empleo en las PYMEs".

Hasta el momento, la CGT llevó adelante cuatro paros generales contra la administración libertaria y sus medidas económicas, siendo el último el de febrero de este año, que tuvo como objetivo principal el rechazo a la reforma laboral que finalmente fue sancionada por el Congreso.

Tras la cumbre del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), la CGT advirtió que "sin diálogo real no hay acuerdo posible" y calificó el encuentro virtual convocado por el Poder Ejecutivo como una "puesta en escena". En ese marco, Sola aseguró que "el salario mínimo está en caída absoluta desde 2011" y que, en la última reunión "los empresarios propusieron un aumento de $6.800", equivalente a "un kilo de pan". "Para nosotros el salario mínimo tiene que ser de $993.000", aseguró el dirigente sindical en diálogo con Gelatina.

La central obrera volvió a poner el foco en el deterioro de los ingresos frente a la Canasta Básica y la pérdida del poder adquisitivo. Si bien Sola remarcó que "el paro indeterminado no resuelve los problemas", planteó la necesidad de "armar un frente amplio" para "sentar una base sobre qué se necesita para quien gobierne el año que viene".

Mientras la organización de la llegada del papa León XIV a la Argentina está en marcha, el representante de la CGT sostuvo que le "da esperanza que la visita del Papa haga reflexionar al Gobierno". El Vaticano confirmó oficialmente que el Sumo Pontífice arribará al país entre el 8 y el 11 de noviembre. Además, detalló que el recorrido del Sumo Pontífice contemplará paradas en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la localidad de Luján, y además, qué hará en cada lugar.

Críticas de la CGT a Milei y Sturzenegger

Cristian Jerónimo, otro de los cotitulares de la CGT, cruzó al presidente Milei por querer quitarle peso a la situación al plantear que hay endeudados por comprarse un televisor para ver el Mundial. "Es una locura. La verdad es que a uno le asusta que vivan una realidad paralela y me parece que les toca hacerse cargo", sostuvo en diálogo con Radio Con Vos.

Y siguió: "Más allá de que uno no coincida en muchas decisiones que llevan adelante, eso no quiere decir que no sea el presidente que tiene que gobernar para los 47 millones de argentinos".

Jerónimo también cuestionó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por celebrar en redes sociales que durante la gestión libertaria se habían creado, presuntamente, más de 500.000 puestos de trabajo. "No solamente no se crean puestos de trabajo, sino que se destruyeron 180.000, cerraron más de 30.000 empresas y lo único que está sucediendo en Argentina es que los pocos sectores que generan trabajo los llevan a la informalidad, sin derechos y sin condiciones laborales", lanzó.

Y concluyó: "Vive en una realidad paralela. No digo que sea necesario que lo digamos nosotros. Está a la vista de propios y extraños lo que sucede en Argentina".