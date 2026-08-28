Salario Mínimo: los empresarios ofrecieron una miserable suma y no hubo acuerdo

En menos de una hora que duró el primer tramo del Consejo del Salario para definir el aumento de la remuneración mínima, quedó claro que no hay acuerdo entre el sector gremial y el empresarial. A instancias de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero y reunidas las partes en Zoom, la suba reclamada por unanimidad de parte de las dos CTA y la CGT ni se acerca a la propuesta del sector privado.

Los empresarios propusieron sólo un 1,8% para septiembre y otro 1,7% en octubre que se congele hasta abril de 2027. Implica un incremento de los $372.400 y $379.103 en los próximos dos meses. “Es una vergüenza, así no hay acuerdo posible”, definió ante El Destape una fuente gremial dentro de la reunión virtual.

La propuesta de la CGT y las CTA para el salario mínimo

En el marco de un proceso de lucha, confluencia y mayor unidad, las dos CTA y la CGT llegaron al encuentro con una posición unificada: el salario mínimo tiene que saltar a $939.000 en septiembre y luego evoluciona en base al REM del Banco Central para llegar en diciembre solicitar a los $987.595.

“Lo que hace el Gobierno es una parodia. Los empresarios proponen un valor insignificante. Como no pueden hacer desaparecer al Consejo del Salario los vacían de contenido, de su funcionamiento y luego termina decidiendo por decreto para que sea un índice de referencia para todas las discusiones salariales”, se queja un líder sindical.

Desde que asumió Javier Milei, nunca hubo acuerdo en el Consejo del Salario y la retribución mínima de referencia fue establecida siempre por decreto incluso por debajo de lo poco que proponía el sector privado.

En el marco de la confluencia gremial y el programa de marchas y reclamos, se había contemplado una concentración hasta la secretaria de Trabajo hoy pero fue desactivada. Antes la CGT había reclamado que vuelva a funcionar el Consejo de manera presencial, punto rechazado por el secretario Cordero. “Obviamente queremos que deje de funcionar de manera virtual sino con regularidad con sus distintas comisiones que el Gobierno no hace cumplir. Hay una obligación de ley para que el consejo establezca una canasta de referencia y nunca se confeccionó”, completa un gremialista.

Además los representantes sindicales plantean también el regreso del salario social complementario y del programa Volver al Trabajo. “El plan de lucha lo ratificamos y seguramente en los próximos días definiremos los pasos a seguir”, confirmaron en esta línea.