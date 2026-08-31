ARCA cruzará datos en septiembre y pude aplicar importantes multas a monotributistas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a revisar la situación de los pequeños contribuyentes luego de finalizado el proceso de recategorización del Monotributo. El objetivo de los controles es determinar si la categoría declarada por cada contribuyente coincide con el nivel de actividad que surge de la información registrada ante el organismo y aplicar sanciones si corresponde.

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En caso de detectar diferencias, la ex AFIP puede avanzar con una recategorización de oficio. La medida puede aplicarse cuando el contribuyente no realizó el trámite correspondiente o cuando, según la información analizada por el organismo, la categoría elegida no se corresponde con los parámetros de su actividad.

Uno de los principales puntos bajo revisión será la compatibilidad entre los ingresos declarados y la categoría del Monotributo en la que se encuentra inscripta cada persona. Para determinar si existe una inconsistencia, el organismo puede cruzar distintos datos vinculados con la actividad económica del contribuyente.

Entre los parámetros que pueden ser considerados se encuentran los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses, la facturación electrónica registrada, las compras y los gastos relacionados con la actividad y las acreditaciones bancarias. También pueden analizarse otros elementos utilizados para determinar la categoría del Monotributo, como la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres, cuando correspondan.

Las multas que puede aplicar ARCA

El objetivo es establecer si el nivel de actividad registrado se encuentra dentro de los límites previstos para la categoría declarada. Además de modificar la categoría del contribuyente, el procedimiento puede derivar en una sanción económica.

La multa puede alcanzar el 50% del impuesto integrado y del componente previsional que hubiera correspondido pagar si el contribuyente hubiese estado correctamente ubicado en la categoría que correspondía a su nivel de actividad. La sanción, sin embargo, no se aplica de manera automática a todos los monotributistas que no realizaron una modificación en su categoría. El punto central es determinar si el contribuyente debía ubicarse en una categoría superior y no realizó correctamente el proceso de recategorización.

Cuando el organismo determina que existe una diferencia entre la categoría declarada y la que corresponde según los parámetros analizados, puede efectuar una recategorización de oficio y comunicar la decisión al contribuyente. La notificación llegará al Domicilio Fiscal Electrónico. A partir de ese momento, la persona tendrá un plazo para presentar una apelación si considera que la decisión adoptada por ARCA es incorrecta.