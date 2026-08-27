ARCA habilitó un sistema para que las Pymes accedan a beneficios.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), una nueva plataforma destinada a que empresas y entidades puedan registrar sus proyectos productivos y gestionar los beneficios tributarios contemplados en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

El nuevo sistema ya entró en vigencia y permitirá centralizar distintos trámites vinculados con inversiones productivas. Según estableció la ex AFIP mediante la Resolución General 5889, el SGI reemplazará progresivamente los procedimientos que actualmente se utilizan para gestionar inversiones y beneficios fiscales.

El RIMI está destinado a micro, pequeñas y medianas empresas y entidades sin fines de lucro que realicen inversiones de entre US$150.000 y US$30 millones en bienes de capital, tecnología, infraestructura y proyectos vinculados con eficiencia energética.

El régimen contempla principalmente dos incentivos: amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución de créditos fiscales de IVA. El SGI permite registrar los proyectos de inversión, incorporar la documentación respaldatoria, solicitar los beneficios correspondientes y realizar un seguimiento del estado de los trámites.

Cómo acceder a esta plataforma de ARCA

Para comenzar a utilizarlo, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ARCA con Clave Fiscal. Antes de avanzar con la solicitud, el organismo recomienda verificar una serie de datos y documentación. Entre los principales pasos se encuentran:

Verificar la CUIT y comprobar que el domicilio fiscal esté actualizado. Controlar el alta en Ganancias e IVA y revisar que el código de actividad CLAE sea el correcto. Confirmar la constitución del Domicilio Fiscal Electrónico. Reunir información y comprobantes de las inversiones realizadas desde el 6 de marzo de 2026. Clasificar cada inversión según corresponda a bienes de capital, tecnología, infraestructura o eficiencia energética. Identificar la primera ventana disponible para realizar la presolicitud de devolución del IVA.

La Resolución 5889 señala que el SGI fue creado para reemplazar gradualmente los mecanismos utilizados para administrar los diferentes regímenes de inversiones productivas y beneficios tributarios.

Uno de los principales atractivos del RIMI es la posibilidad de recuperar créditos fiscales de IVA vinculados con las inversiones alcanzadas por el régimen. El trámite comienza con una presolicitud a través del SGI, utilizando la opción “Presentación de presolicitud SIR”.

Esta instancia se habilita cuatro veces al año, durante los primeros diez días de febrero, mayo, agosto y noviembre. Luego, entre los días 11 y 15 de esos mismos meses, el sistema informa el cupo fiscal asignado. Los contribuyentes pueden consultarlo mediante la opción “Consulta de Comprobantes con Suficiencia de Cupo Fiscal”.

Una vez asignado el cupo correspondiente, el contribuyente debe esperar tres períodos fiscales mensuales antes de avanzar con la solicitud de devolución.

El segundo beneficio previsto por el RIMI es la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, que permite computar en un período más corto el costo de determinados bienes vinculados con las inversiones alcanzadas.

Para acceder a este incentivo, la empresa debe seleccionarlo al momento de registrar el proyecto de inversión en el SGI e informar los datos correspondientes antes del vencimiento de la declaración jurada de Ganancias.