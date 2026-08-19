ARCA cambia las reglas para las compras en Shein, Temu y Amazon: las modificaciones del nuevo régimen de envíos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de envíos postales internacionales y estableció nuevas reglas para las compras realizadas desde el exterior. La reforma alcanza tanto a los paquetes que ingresan por el operador postal oficial como a los servicios privados de courier y busca simplificar los trámites y eliminar diferencias entre ambos canales.

El cambio fue establecido mediante el Decreto 604/2026 y la medida actualiza el sistema de importaciones y exportaciones por vía postal y tiene impacto directo sobre los consumidores que realizan compras en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon.

Uno de los principales cambios consiste en equiparar el tratamiento tributario de los envíos postales con el régimen que ya se aplicaba a los servicios de PSP/Courier. De esta manera, los paquetes de hasta US$400 de valor FOB por envío quedan exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por año y por persona.

Cuando el envío supera el valor de US$400 o se excede el cupo anual de cinco operaciones, el excedente queda sujeto al pago de los tributos correspondientes al régimen general de importación para consumo.

Qué cambia para quienes compran en el exterior

La reforma apunta principalmente a terminar con la diferencia que existía entre los paquetes que ingresaban mediante el correo oficial y aquellos que lo hacían mediante empresas privadas de courier. Antes de la modificación, existían distintos regímenes tributarios según el canal utilizado para ingresar la mercadería.

Con el nuevo esquema, el beneficio queda unificado:

Valor exento: hasta US$400 FOB por envío.

Cantidad máxima: cinco envíos por año por persona.

Beneficios: exención de derechos de importación y tasa de estadística.

Excedente: si se supera el valor o el cupo, corresponde tributar bajo el régimen general.

Posteriormente, el organismo actualizó el procedimiento para los envíos internacionales que ingresan a través del Correo Oficial. La Resolución General 5884/2026 equiparó las condiciones con el régimen de courier y mantuvo para los envíos de uso personal un límite de hasta US$3.000 FOB, con hasta tres unidades de la misma especie y sin finalidad comercial, dentro del régimen simplificado.

La reforma no se limita a las compras realizadas por consumidores argentinos. Uno de los puntos centrales del Decreto 604/2026 es la reglamentación de las exportaciones comerciales realizadas por vía postal, las cuales pasan a no tener límite de valor.

El decreto también contempla los envíos postales al exterior que no tienen finalidad comercial, como los destinados a ayuda familiar u obsequios personales. En esos casos, los envíos quedan exentos de los tributos que gravan la exportación para consumo, aunque se mantienen las tasas retributivas de servicios. Existe, además, un límite de US$5.000 acumulados por mes y por remitente.