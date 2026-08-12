ARCA actualizó las tarifas de las empleadas domésticas: cuánto cobrarán en agosto 2026

La cuota mensual que deben pagar los empleadores de personal de casas particulares tendrá un incremento en agosto de 2026 como consecuencia de una suba en la tarifa correspondiente a la cobertura de riesgos del trabajo. El ajuste dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) corresponde exclusivamente al componente destinado a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), que forma parte de la cuota unificada que abonan los empleadores.

El aumento impacta directamente sobre los VEP que vencen este mes y modifica el monto final que deben afrontar los hogares que tienen trabajadores registrados. El pago incluye tres conceptos: aportes previsionales, contribuciones y ART. El monto final depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente y de la situación particular del trabajador.

Cuánto se paga por el servicio doméstico en agosto

Para los trabajadores activos mayores de 18 años, los nuevos valores quedan establecidos de acuerdo con la carga horaria:

Quienes trabajan menos de 12 horas semanales deben abonar una cuota total de $10.088,64 . De ese monto, $2.084,85 corresponden a aportes, $729,90 a contribuciones y $7.273,89 a la cobertura de ART.

deben abonar una cuota total de . De ese monto, $2.084,85 corresponden a aportes, $729,90 a contribuciones y $7.273,89 a la cobertura de ART. En el caso de quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas por semana , el pago mensual asciende a $15.857,96 , compuesto por $3.863,30 de aportes, $1.459,48 de contribuciones y $10.535,18 correspondientes a la ART.

, el pago mensual asciende a , compuesto por $3.863,30 de aportes, $1.459,48 de contribuciones y $10.535,18 correspondientes a la ART. Para jornadas de 16 horas semanales o más, consideradas de jornada completa a estos efectos, la cuota unificada alcanza los $43.082,70. El importe está integrado por $25.694,55 de aportes, $2.128,79 de contribuciones y $15.259,36 de ART.

La situación cambia cuando el personal doméstico ya se encuentra jubilado, debido a que no corresponde realizar el aporte previsional. Para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, la cuota será de $8.003,79, mientras que para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas el importe llega a $11.994,66. En jornadas de 16 horas semanales o más, el monto total será de $17.388,15. En todos los casos, el componente correspondiente a la ART se mantiene según la cantidad de horas trabajadas.

También existe un esquema específico para trabajadores de 16 y 17 años. Para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, el importe total asciende a $9.358,74. En jornadas de entre 12 y menos de 16 horas, el monto llega a $14.398,48, mientras que para quienes trabajan 16 horas semanales o más la cuota alcanza los $40.953,91.

Los empleadores también deben prestar atención al calendario de vencimientos para evitar intereses resarcitorios. El lunes 10 de agosto de 2026 venció el plazo para ingresar las cargas patronales correspondientes al período y el componente destinado a la ART. Por otro lado, el martes 18 de agosto será la fecha límite para realizar el pago voluntario o ingresar diferencias salariales correspondientes al personal de casas particulares.