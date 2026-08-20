ARCA rematará PlayStation 5 por menos de 650 mil pesos: cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará el 27 de agosto un nuevo remate público online de productos tecnológicos secuestrados o decomisados por la Dirección General de Aduanas (DGA). Entre los artículos disponibles habrá 27 consolas PlayStation 5 Digital Edition, joysticks Sony, parlantes JBL y cámaras de seguridad Xiaomi.

La subasta se llevará adelante de manera completamente digital a través de la plataforma del Banco Ciudad. Los productos se encuentran principalmente en depósitos ubicados en Córdoba Capital y quienes resulten adjudicatarios deberán hacerse cargo del retiro.

Uno de los principales atractivos del catálogo son las 27 PlayStation 5 Digital Edition, que tendrán una base de $632.055 por unidad. También se ofrecerá un lote compuesto por 10 joysticks Sony DualSense Wireless, con una base de $991.672 por el conjunto completo.

El catálogo se completa con distintos modelos de parlantes Bluetooth JBL y cámaras de seguridad Xiaomi C500 Pro. Los valores publicados corresponden únicamente a las bases de cada lote. Por lo tanto, el precio definitivo dependerá de las ofertas que realicen los participantes durante el remate.

Cómo participar de la subasta de ARCA

Para poder realizar ofertas, los interesados deberán registrarse previamente en la plataforma de subastas del Banco Ciudad y cumplir con los requisitos establecidos para el evento.

El proceso contempla los siguientes pasos:

Crear una cuenta en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad. Buscar el remate correspondiente a ARCA/Aduana e inscribirse en el evento. Presentar la garantía o caución solicitada para quedar habilitado a participar. En caso de no resultar adjudicatario, el monto será devuelto según las condiciones de la subasta. Una vez habilitado, realizar las ofertas online el 27 de agosto.

La inscripción para quienes quieran adquirir estos productos tecnológicos a través de la subasta de la ex AFIP, debe realizarse con anticipación, ya que el registro puede cerrar entre 24 y 48 horas antes del comienzo de la subasta. Todos los lotes tributan IVA alícuota 21% y algunos tributan Impuestos Internos alícuota 23,46%

Además, antes de ofertar, los participantes deberán consultar las condiciones particulares de cada lote, incluyendo los requisitos de pago y las condiciones establecidas para retirar los productos. Los lotes se encuentran ubicados en Av. Renault 2221, Córdoba y Jose Viscardis N°1250, General Pico, La Pampa. La exhibición presencial se llevará a cabo los días 19 y 20 de Agosto de 9 a 12 hs en el domicilio indicado.