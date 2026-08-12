Rematan departamentos en CABA desde US$36.000: ¿cómo participar?

Agosto trae una nueva ronda de subastas inmobiliarias en Buenos Aires, organizadas por el Banco Ciudad junto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Este mes, las opciones varían mucho en precio, ubicación y tamaño, abarcando desde departamentos pequeños hasta terrenos amplios en barrios muy buscados, con valores que van desde los 36 mil dólares.

Una de las propiedades que más llama la atención es un PH ubicado en Serrano 1424/26, Palermo. Esta unidad de dos plantas está en remodelación y tiene una superficie total cercana a los 157 m², que se dividen en 80,59 m² cubiertos, 17,84 semicubiertos y 58,54 descubiertos. El precio base para participar en la subasta es de US$138.880,80, y el remate está previsto para el 14 de agosto a las 13.45. Para anotarse, se exige un depósito en garantía de US$4.166,22.

Para quienes buscan una opción más económica, el abanico también es amplio. En Floresta, por ejemplo, sale a remate un departamento de dos ambientes en avenida Avellaneda al 3700, con un precio inicial de US$36.727,98. La unidad cuenta con un living-comedor, dormitorio, baño, cocina y lavadero, sumando 39,85 m² cubiertos y 1,36 semicubiertos. La subasta será el 14 de agosto a las 11.30 y requiere un depósito de US$1.101,83.

Otra alternativa accesible se encuentra en San Nicolás, donde un departamento de dos ambientes sobre Tte. Gral. J. D. Perón al 1500 tiene una base de US$43.405. Con 42,67 m², incluye hall, comedor, cocina, dormitorio con placard y baño completo. El depósito para participar es de US$1.302 y la subasta será el 14 a las 10.45.

En Recoleta también hay una oferta interesante: un departamento de tres ambientes ubicado en un décimo piso sobre Dr. Tomás Manuel de Anchorena al 1400, con un precio base de US$96.828,31. Esta unidad cuenta con living-comedor y balcón corrido, dos dormitorios, toilette, baño, cocina con lavadero y habitación de servicio con baño. El remate está programado para el 14 a las 13 y el depósito es de US$2.904.

Otros departamentos que rematan en CABA

Otras opciones destacadas incluyen un departamento en Parque Chacabuco con base de US$50.555,75, que ofrece cocina con lavadero, living-comedor, balcón, dos dormitorios y habitación de servicio. En Villa Urquiza, un tres ambientes con base de US$63.439,24 en Mendoza 5089, planta baja, también estará disponible el 14 a las 12.15.

Además, en Almagro, un departamento de dos ambientes en Av. Díaz Vélez 3625, 1° piso, con 43,84 m² totales, saldrá a subasta con un precio base de US$52.357,62 y depósito de US$1.570. Esta subasta será el 14 a las 10.

En cuanto a los terrenos, se destacan lotes de gran tamaño y precios elevados. Uno de los más caros está en Villa Crespo, sobre Av. Córdoba 5405/11 y Av. Juan B. Justo, con 1.155,72 m² y un precio base de más de US$4,3 millones. La subasta será el 13 de agosto a las 14 a través de SUBAST.AR.

También en Almagro, la AABE subastará un terreno baldío de 230,31 m² en Francisco Acuña de Figueroa 981 con base de US$381.690, el 20 de agosto a las 14. Los interesados tienen tiempo para anotarse hasta el 11 de agosto a las 12.

Para participar de las subastas del Banco Ciudad, es necesario inscribirse en la plataforma de subastas y realizar el depósito en garantía correspondiente, que varía según la propiedad. La inscripción debe completarse hasta 48 horas hábiles antes del remate. Es importante tener en cuenta que los valores están expresados en dólares y que cada subasta tiene sus propias condiciones de pago y gastos asociados.