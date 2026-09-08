Doce países occidentales sancionarán el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania

Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband.

En un giro diplomático de alto impacto, un bloque de doce naciones occidentales anunció una acción coordinada para aumentar la presión sobre Israel. La iniciativa conjunta entre naciones como Reino Unido, España, Francia, Canadá, Suecia e Irlanda prevé restringir o prohibir el comercio de bienes producidos en los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, considerados ilegales por el derecho internacional.

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A través de un comunicado difundido en París, los gobiernos firmantes manifestaron su profunda preocupación por el incremento del desplazamiento forzado de comunidades palestinas y la escalada de violencia por parte de colonos. Según advirtieron los cancilleres, el avance sin freno de las colonias daña de forma severa la estabilidad en la región y amenaza con liquidar definitivamente las posibilidades de concretar la solución de dos Estados.

Dentro de las resoluciones adoptadas, la posición británica fue la más contundente. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, confirmó que Londres vetará de forma total la importación de productos elaborados en los asentamientos de los territorios ocupados. Miliband justificó la medida al denunciar que el Gobierno conducido por Benjamín Netanyahu ha optado por hacer "la vista gorda" frente a las agresiones en Cisjordania, al tiempo que acusó a miembros del gabinete israelí de promover la expulsión de habitantes palestinos mediante sus acciones y discursos públicos.

La declaración colectiva evidencia una creciente tirantez diplomática entre el Gobierno de Israel y sus aliados clave en Occidente. Los países firmantes remarcaron que el crecimiento continuo de los asentamientos modifica la realidad sobre el terreno de un modo que vuelve cada vez más inviable un acuerdo pacífico duradero.

Asimismo, las potencias remarcaron que el pleno respeto al derecho internacional y el congelamiento de la expansión sobre suelo cisjordano constituyen requisitos indispensables para preservar cualquier perspectiva de coexistencia futura entre un Estado israelí y un Estado palestino.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.