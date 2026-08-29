Lejos de la agenda de la calle, Milei acelera su desembarco en las provincias en 2027

La desconexión entre la agenda de la calle y la de la Casa Rosada vuelve a quedar en evidencia con los últimos movimientos de la cúpula libertaria. Mientras amplios sectores de la población no llegan a fin de mes, se refugian en créditos para hacer compras de bienes básicos y en la Cámara de Diputados se registran maniobras del oficialismo para bloquear sesiones destinadas a aliviar la situación de los endeudados, La Libertad Avanza (LLA) decidió acelerar los motores de su armado electoral provincial de cara al recambio de gobernadores en 2027.

El disparador de esta nueva etapa de institucionalización y despliegue territorial fue la confirmación formal del primer candidato propio del espacio: Lisandro Catalán en la provincia de Tucumán. Con esta postulación como punta de lanza, el Ejecutivo nacional busca pasar de una fuerza sostenida exclusivamente en el personalismo de Javier Milei a un partido con estructura orgánica en los 24 distritos del país.

La mesa de decisiones, comandada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien desde el inicio del mandato de su hermano se dedicó a reforzar la presencia territorial del espacio en cada jurisdicción, evalúa distrito por distrito bajo dos premisas: la defensa de la "pureza" libertaria o la confluencia con aliados tradicionales como el PRO o gobernadores dialoguistas.

El experimento fundacional en Tucumán

La provincia de Tucumán se convirtió en el kilómetro cero del armado libertario: ante unas 900 personas reunidas en el Hotel Catalinas Park, Catalán selló su postulación con una definición tajante que clausuró cualquier especulación: “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”.

El lanzamiento del actual presidente de la filial partidaria tucumana no fue una jugada aislada, sino un movimiento coordinado con la Mesa Nacional de LLA, lo que le otorga el respaldo orgánico definitivo de la Casa Rosada. Catalán, quien se desempeñó como ministro del Interior durante un mes y medio en el año 2025, cuenta con la confianza directa de los hermanos presidenciales. En el plano local, su figura logró suturar diferencias internas, al tiempo que sumó el apoyo de los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

Internas provinciales y dirigentes en carrera

El armado libertario exhibe distintos grados de avance según cada distrito: en Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja relegó sus propias pretensiones y terminó respaldando a Diego Santilli, actual jefe de Gabinete, como la mejor opción para una alianza con el PRO, bajo la premisa que Karina bajó a la estructura partidaria: “Juntar fuerzas sin entregar banderas”. En Córdoba, en cambio, Gabriel Bornoroni se perfila para encabezar la pelea contra el gobernador Martín Llaryora, en un escenario de fragmentación opositora que también tiene a Rodrigo de Loredo como aspirante.

Santa Fe presenta otra disputa interna: ante la preferencia de Romina Diez por continuar su carrera en el Senado, el abogado Marcos Peyrano comenzó a aparecer como una carta de confianza de la conducción libertaria para enfrentar a Maximiliano Pullaro, quien rechaza un acuerdo con LLA y presiona por la eliminación de las PASO para evitar una fractura dentro de Unidos. Detrás de esa disputa también se mueve Nicolás Mayoraz.

En Mendoza, mientras tanto, la Casa Rosada mide al diputado Luis Petri como eventual competidor frente al armado del actual mandatario Alfredo Cornejo.

El escenario del norte también combina candidaturas en construcción e internas. En Salta, la conducción provincial posicionó al empresario Alfredo Olmedo y a la senadora Emilia Orozco como las principales figuras de una oposición frontal al gobernador Gustavo Sáenz. En Jujuy, aunque la marca libertaria conserva buenos niveles de intención de voto, existen reparos sobre el diputado Manuel Quintar, a quien sectores de la conducción responsabilizan por deteriorar la imagen del espacio y complicar el vínculo con el gobernador Carlos Sadir.

En la Patagonia, algunas candidaturas están más definidas: en Río Negro, Aníbal Tortoriello formalizó su incorporación a LLA bajo el armado de Enzo Fullone y busca disputar la gobernación a Alberto Weretilneck en un escenario de tercios. Santa Cruz tiene a Jairo Guzmán como principal figura libertaria: el diputado nacional ya se lanzó como alternativa a Claudio Vidal, a quien cuestiona y asocia políticamente con el kirchnerismo por sus proyectos de endeudamiento. En Tierra del Fuego, la decisión de competir con lista propia está tomada y la disputa interna se concentra entre el senador Agustín Coto y el diputado Santiago Pauli.