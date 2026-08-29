Un día después de otra frustrada negociación del salario mínimo con los empresarios y el Gobierno Nacional, la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a criticar a Javier Milei y sus funcionarios por proponer subas muy bajas y por "vivir en una realidad paralela". La central obrera analizará la próxima semana los pasos a seguir y ya advierte que "un paro nunca se descarta", aunque necesite "consenso".

"La semana que viene nos vamos a estar juntando y seguramente ahí decidiremos los próximos pasos a seguir. Seguiremos con nuestro plan de acción, que viene marcando distintos puntos de agenda, como fue la movilización por los endeudados", dijo uno de los cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo, en diálogo con Radio Con Vos.

Al respecto de si tienen planificado realizar un nuevo paro general contra Milei, contestó: "Es una medida que nunca se descarta Nosotros tenemos muy claro que hay que construirlo en el tiempo, con el mayor grado de consenso posible, para que tenga la contundencia necesaria".

Hasta el momento, la CGT llevó adelante cuatro paros generales contra el Gobierno de Milei y sus políticas económicas, siendo el último el de febrero de este año, que tuvo como objetivo principal el rechazo a la reforma laboral que finalmente fue sancionada.

Pese a que la huelga general sea una opción, Jerónimo remarcó: "Pero, si todos los problemas que tiene la Argentina los resolviéramos con un paro, hubiésemos hecho todos los paros que fueran necesarios. Me parece que no es la salida tampoco".

Según explicó, el movimiento obrero continuará movilizado como lo hizo a la Plaza de Mayo la semana anterior para repudiar la inacción del Gobierno Nacional ante el aumento del endeudamiento de las familias que no llegan a fin de mes con sus salarios. "Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso. Es un problema que tiene la gente, que la llevó el proceso económico y político a una situación angustiante", señaló.

Críticas a Milei y a Sturzenegger

En ese sentido, cruzó a Milei por querer quitarle peso a la situación al plantear que hay endeudados por comprarse un televisor para ver el Mundial. "Es una locura. La verdad es que a uno le asusta que vivan una realidad paralela y me parece que les toca hacerse cargo", sostuvo.

Y luego siguió: "Más allá de que uno no coincida en muchas decisiones que llevan adelante, eso no quiere decir que no sea el presidente que tiene que gobernar para los 47 millones de argentinos".

Jerónimo también cuestionó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por celebrar en redes sociales que durante la gestión de Milei se habían creado, presuntamente, más de 500.000 puestos de trabajo.

"No solamente no se crean puestos de trabajo, sino que se destruyeron 180.000, cerraron más de 30.000 empresas y lo único que está sucediendo en Argentina es que los pocos sectores que generan trabajo los llevan a la informalidad, sin derechos y sin condiciones laborales", lanzó.

Y concluyó: "Vive en una realidad paralela. No digo que sea necesario que lo digamos nosotros. Está a la vista de propios y extraños lo que sucede en Argentina".