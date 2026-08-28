Duro cuestionamiento a Javier Milei tras su discurso en una escuela: "¿Eso enseña?"

El periodista y conductor Nelson Castro lanzó un severo cuestionamiento contra el presidente Javier Milei a raíz de su reciente participación en un acto en una institución educativa. Durante la emisión de su programa Vamos Rivadavia por Radio Rivadavia, el conductor analizó el contenido del discurso que el mandatario brindó ante alumnos y docentes, al considerar que desvirtuó el propósito pedagógico de la jornada.

La controversia surgió luego del paso del jefe de Estado por la escuela ORT, donde brindó una alocución que incluyó fuertes descalificaciones hacia la prensa. Castro centró su análisis en el impacto que este tipo de mensajes tiene sobre los jóvenes y en la responsabilidad institucional que conlleva la investidura presidencial al presentarse en un establecimiento de enseñanza.

La crítica de Nelson Castro a los dichos de Javier Milei

Durante su intervención radial, el periodista sostuvo que la actividad oficial se transformó en un espacio partidario y reprochó el mensaje transmitido a los estudiantes. "El presidente ayer utilizó esa tribuna para hacer proselitismo", afirmó de manera tajante el conductor al evaluar la conducta de Javier Milei en el colegio.

Asimismo, Castro hizo hincapié en las reacciones del auditorio frente a los tramos más confrontativos de la disertación presidencial. "Y tuvo aplauso de los jóvenes que lo aplaudieron, ahí dicen las crónicas cuando despotricó contra los periodistas. Digo, ¡qué lamentable!", expresó el comunicador, visiblemente disconforme con el tono del mandatario ante el alumnado.

El rol formativo y el valor educativo frente a los alumnos

El eje central del reclamo planteado por Nelson Castro radicó en la necesidad de resguardar el marco pedagógico dentro de las aulas. "Porque ese es un concepto que hay que ponerlo en el contexto, es decir, ¿eso enseña un presidente en la escuela?", se preguntó el periodista, remarcando la contradicción entre el ataque a la prensa y los valores cívicos.

Para fundamentar su postura, el periodista trazó una comparación directa con sus propias experiencias cuando es convocado por instituciones educativas. "Cuando a mí me invitan a una escuela a dar conferencias, cosa que disfruto enormemente, está tomado como en el contexto de un acto educativo", concluyó Castro al marcar la diferencia entre la tarea pedagógica y el uso político de los colegios.