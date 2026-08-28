El conductor Pablo Rossi protagonizó un debate con Eduardo Feinmann centrado en las repercusiones del discurso pronunciado por el presidente Javier Milei en el colegio ORT de la comunidad judía. Durante el intercambio al aire con un panelista del canal, el periodista cuestionó el tono de las presentaciones dirigidas al alumnado y estableció una comparación directa con "prácticas de adoctrinamiento" que solían atribuirse a gestiones anteriores.

El diálogo comenzó con una revisión de las críticas habituales hacia el tratamiento de la política en los colegios. En ese sentido, Rossi señaló: "Criticábamos duramente al kirchnerismo cuando adoctrinaba en las escuelas". De este modo, buscó marcar una línea de coherencia frente a los episodios recientes vinculados a la comunidad educativa.

Las similitudes entre el oficialismo y gestiones anteriores

Al desarrollar su postura, el conductor rechazó la idea de convalidar determinadas actitudes por mera contraposición partidaria. "No me gusta el kirchnerismo por oposición, por espejo, digamos", explicó en el estudio de A24 respecto a las justificaciones de ciertas conductas del oficialismo.

En esa misma línea, el periodista remarcó las semejanzas de estilo y confrontación que observa en la actualidad. "El libertarianismo parecido al kirchnerismo en algunas actitudes", advirtió al evaluar el comportamiento público del espacio que encabeza Javier Milei.

El cuestionamiento a la enseñanza con insultos

Uno de los puntos clave del intercambio en el piso televisivo fue la utilización de agravios frente a los estudiantes. Tanto el conductor como el panelista coincidieron en señalar que no resulta adecuado inculcar mensajes descalificadores o agresivos en los ámbitos pedagógicos.

Para cerrar su intervención sobre la temática, Rossi fue categórico al referirse a los modos de dirigirse a los jóvenes. "Y no es bueno enseñarle a los chicos a insultar a nadie", concluyó el conductor antes de despedirse de la emisión y dar por finalizado el pase al aire.