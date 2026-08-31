Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina: "Duele en el alma"

Lionel Messi anunció oficialmente que se retira de la Selección Argentina, después de 21 años. El propio delantero y capitán lo confirmó a través de una publicación oficial en su cuenta de Instagram (@leomessi). Para sus 515 millones de seguidores en la mencionada red social, el astro rosarino de 39 años confirmó que se termina una etapa repleta de gloria en los últimos tiempos.

El atacante de Inter Miami de Estados Unidos aseguró en la extensa carta que se "vació", que ya no tiene "nada más para dar" y que siempre dejó todo. Ahora, simplemente se dedicará a su carrera profesional a nivel clubes y habrá que ver qué decide al respecto, ya que su contrato con el club norteamericano es hasta diciembre del 2028.

El anuncio oficial de Messi sobre su retiro de la Selección Argentina: "Me vacié"

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

La carta de Messi para anunciar su retiro de la Selección Argentina (Instagram @leomessi).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

El emotivo video de Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina

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