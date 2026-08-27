Confirmado: Kily González será el nuevo técnico de Messi en el Inter Miami

El Inter Miami de Lionel Messi comienza una nueva etapa con la llegada de Cristian “Kily” González como director técnico. el exentrenador de Rosario Central, Unión y Platense acordó su incorporación para reemplazar a Guillermo Hoyos, aunque aún no hubo un anuncio oficial.

González no dirige desde octubre de 2025, cuando terminó su último ciclo en Platense tras 14 partidos al mando. Su desafío ahora será potenciar a un equipo que no logró cumplir sus objetivos en la temporada actual y que hasta hace poco estuvo bajo un mando interino. Guillermo Hoyos condujo al conjunto rosa en 17 encuentros, con un balance de nueve victorias, tres empates y cinco derrotas. Durante ese período, el Inter Miami quedó eliminado en la Leagues Cup, hecho que aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador.





La llegada de Kily González no solo genera expectativas deportivas, sino que también revive un vínculo especial con Lionel Messi. Ambos compartieron momentos clave en los inicios de Leo en la Selección argentina, a pesar de pertenecer a generaciones distintas. El episodio más recordado entre ellos ocurrió el 17 de agosto de 2005, en un amistoso frente a Hungría. Messi ingresó en el segundo tiempo, pero fue expulsado a los 47 segundos tras un incidente con un defensor rival. Conmovido y llorando en el vestuario, fue González quien se acercó a consolarlo con una frase que Messi jamás olvidó: “Tranquilo, que a mí me pasó lo mismo y después jugué un montón de años en la Selección.”

El propio Messi reconoció en varias entrevistas que ese gesto fue fundamental para calmar su angustia en uno de sus momentos más difíciles con la camiseta nacional. “El Kily en ese momento fue muy cariñoso, se me pegó a mí, me cuidó. Él y todos, pero me acuerdo en especial las palabras de él”, recordó el astro argentino.