Cuándo vuelve a jugar Messi en Inter Miami: los partidos que tiene por delante y lo que se sabe de su futuro

Lionel Messi atravesó días especialmente difíciles después de la muerte de su padre, Jorge Messi. El capitán argentino viajó a Rosario para despedirlo en una ceremonia privada junto a su familia y personas cercanas. Pero si hay algo que lo caracteriza también al futbolista, es la de dar la cara en los momentos difíciles y encontrar en el fútbol una fuente de energía para seguir haciendo lo que más ama.

El regreso de Messi a las canchas se produjo antes de lo esperado. Después de regresar a Estados Unidos, el delantero fue incluido en la convocatoria del Inter Miami para enfrentar a León de México y comenzó el partido desde el banco. Ingresó en el segundo tiempo, en un retorno cargado de emoción y acompañado por una ovación, aunque su equipo terminó perdiendo 3-2 y quedó eliminado de la Leagues Cup. Pero ahora se le vienen por delante nuevos desafíos, donde el cuerpo técnico irá llevando de a poco al rosarino, de acuerdo a sus necesidades.

Cuándo juega de nuevo Lionel Messi con el Inter Miami

El próximo compromiso de Lionel Messi será el sábado 15 de agosto frente a Nashville SC, por la MLS. Un partido importante para las Garzas, que marchan segundas en la zona A de la fase regular con 38 unidades y enfrentan justo al puntero, que tiene 40. Una buena oportunidad para intentar acomodarse en lo más alto.

Los próximos compromisos que tiene Messi

Sábado 15 de agosto: Nashville SC vs. Inter Miami, por la MLS.

Miércoles 19 de agosto: Philadelphia Union vs. Inter Miami, por la MLS.

Sábado 22 de agosto: Inter Miami vs. Toronto FC, por la MLS.

29 de agosto: Inter Miami vs. Montreal, por la MLS.

Cómo ver a Messi en la MLS

Para quienes quieran seguir al capitán de la Selección, la alternativa para observar sus partidos es Apple TV. Desde la temporada 2026, el servicio incluye dentro de su suscripción todos los encuentros de la MLS, tanto de la temporada regular como de los playoffs, además de la MLS Cup y otras competencias contempladas en el acuerdo. Ya no es necesario contratar por separado el antiguo MLS Season Pass.

Messi tiene contrato vigente con el equipo de la MLS.

La plataforma permite acceder a los partidos desde distintos dispositivos: iPhone, iPad, computadoras, celulares y tablets Android, Smart TV, consolas y otros equipos compatibles. También ofrece la posibilidad de mirar los encuentros a través del navegador y acceder posteriormente a las repeticiones.

Así, Messi tiene por delante un nuevo calendario con cuatro partidos de MLS en poco más de dos semanas. El primero será ante Nashville, el sábado 15. Para los argentinos, además del atractivo deportivo, cada presentación tendrá un significado especial: será la posibilidad de acompañar desde lejos a un Messi que acaba de atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida y que, de a poco, vuelve a encontrar en una cancha el lugar que lo acompañó durante toda su carrera.