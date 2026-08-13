Messi volvió a jugar para el Inter Miam tras el adiós a su padre

A pocas horas de haber arribado a Estados Unidos procedente de Rosario, el astro argentino jugó en la derrota en la nómina oficial del equipo de la Florida para el debut en la Leagues Cup. León venció 3-2 al Inter pero el dato saliente es el retorno de Lionel Messi

En medio de un profundo clima de conmoción personal y duelo familiar, Lionel Messi sorprendió al fútbol mundial al concretar su regreso relámpago a los Estados Unidos y ser incluido en la lista de convocados de Inter Miami para afrontar el compromiso de esta noche frente al Club León de México, en el marco de la primera fecha de la Leagues Cup.

El capitán de la Selección argentina y referente absoluto del conjunto rosa aterrizó durante la mañana del miércoles en el estado de la Florida tras pasar días de intenso dolor en su Rosario natal, donde despidió los restos de su padre, Jorge Messi, fallecido recientemente. La partida de quien fuera no solo su sostén emocional sino también su representante y guía a lo largo de toda su carrera profesional conmovió al ambiente deportivo global.

Un retorno emotivo y la decisión en sus manos

Tras arribar a territorio norteamericano, la presencia de la 'Pulga' en la delegación de las 'Garzas' generó un fuerte impacto emocional. A pesar del desgaste físico por los viajes trasatlánticos y la evidente carga afectiva, el cuerpo técnico decidió incluirlo en la nómina oficial para el duelo continental.

Según se informó desde el entorno del club de Miami, la decisión respecto a su participación en el encuentro quedará supeditada enteramente al deseo del propio futbolista. El plan contempla que, de sentirse en condiciones emocionales y físicas, Messi integre el banco de suplentes y sume algunos minutos durante el segundo tiempo frente al conjunto mexicano.