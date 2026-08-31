El emotivo video de Lionel Messi tras el retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi publicó un emotivo video para anunciar su retiro de la Selección Argentina. A través de un posteo en el feed de su cuenta oficial de Instagram (@leomessi), el delantero de 39 años le comunicó al mundo que se marcha de la "Albiceleste" mayor luego de 21 temporadas.

En el mismo, "Leo" repasa todo lo que le tocó vivir con la camiseta nacional, desde los malos momentos del principio hasta la gloria eterna en el último ciclo. Allí se puede ver, por ejemplo, a Diego Armando Maradona cuando fue su entrenador en el Mundial de Sudáfrica 2010. De a poco, fue repasando cada instante con esta remera hasta que se marchó definitivamente. Ahora, el astro zurdo deberá decidir cómo sigue su carrera a nivel clubes, ya que se contrato con Inter Miami de Estados Unidos se extiende hasta diciembre del 2028.

El anuncio oficial de Messi sobre su retiro de la Selección Argentina: "Me vacié"

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.