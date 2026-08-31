En LN+ se enteraron al aire del retiro de Messi y no lo podían creer: "¿En serio?”

Durante un móvil en vivo de La Nación+, un hombre recibió la desoladora noticia del adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina.

Lionel Messi logró emocionar a miles de argentinos tras su despedida de la Selección Argentina mediante un manuscrito en el que reveló el motivo de esta difícil decisión. Asimismo, algunos hinchas se fueron enterando de la noticia con el transcurso del día y reaccionaron con sorpresa ante el anuncio del capitán. En ese sentido, durante un móvil de La Nación+, un joven se enteró de los hechos al aire.

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El anuncio generó una fuerte repercusión entre los fanáticos, que rápidamente comenzaron a compartir mensajes de agradecimiento y despedida para el futbolista. Después de veinte años como una de las principales figuras del seleccionado, su decisión significó el cierre de una etapa de grandes triunfos y momentos inolvidables para el fútbol argentino.

Frente a este hecho, el cronista Rodrigo Porto salió a las calles del Obelisco a buscar testimonios sobre el reciente anuncio del capitán. Sin embargo, un hombre que se encontraba merodeando por los alrededores recibió la impactante noticia en vivo y no pudo ocultar su sorpresa. En ese sentido, expresó: “No sabía, ¿en serio me decis? La verdad que no puedo creer lo que me estás diciendo, se me pone la piel de gallina, la verdad que me quedo frío. Fuerza Leo, todos los argentinos te apoyamos”.

El desolador adiós de Lionel Messi

Lionel Messi cerró una etapa tras despedirse de la Selección Argentina mediante un manuscrito publicado en su cuenta personal de Instagram. Luego de 20 años de momentos inolvidables, el capitán de la albiceleste expresó: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”.

Comunicado oficial de Lionel Messi en su cuenta de Instagram.

Finalmente, señaló: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”. Asimismo, aseguró que escribió el comunicado el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026.