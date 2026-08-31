El conmovedor mensaje de Gastón Edul tras el anuncio de Messi: "El ídolo de todos”

Lionel Messi conmovió a los argentinos tras anunciar su retiro de la Selección Argentina con un emotivo video que repasa su camino con la camiseta albiceleste y un manuscrito que revela los motivos de la dolorosa decisión. Frente a este hecho, Gastón Edul publicó unas sentidas palabras para poner en valor los logros del capitán.

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Imagen de Gastón Edul junto a Lionel Messi tras la victoria de Argentina en el Mundial 2022.

A través de su cuenta personal de X, el periodista deportivo expresó unas palabras que acompañan una imagen suya con el futbolista tras la victoria de Argentina en el Mundial 2022: “Gracias por tu generosidad, humildad y simpleza. El gran superhéroe argentino. Crecimos con vos. A la par tuya. De tus victorias y derrotas pero viéndote a vos. Te vamos a extrañar para siempre. Les vamos a contar a todos que te vimos jugar con la Selección. La suerte es haber sido contemporáneos a vos. Gracias para siempre Leo”.

Luego, señaló: “El mensaje más importante que deja Leo en la Selección Argentina: El éxito viene pero después de intentarlo sin parar, después del esfuerzo y las derrotas. El ídolo de todos y no solamente por cómo jugó en Argentina, sobre todo por cómo se esforzó”.

El emotivo video de Lionel Messi

Tras hacer oficial su despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi decidió acompañar el anuncio con un emotivo video en sus redes sociales, en el que recorrió distintos momentos de su extensa historia con la camiseta albiceleste. El material audiovisual, de aproximadamente dos minutos, repasa diferentes etapas de sus más de 20 años vinculados a la Selección.

A través de imágenes de archivo, aparecen momentos que marcaron su trayectoria, desde sus primeros pasos con los seleccionados juveniles hasta los grandes títulos y partidos disputados con el equipo mayor. El recorrido también incluye la presencia de Diego Armando Maradona, una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino.