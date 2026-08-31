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Lionel Messi

La carta que escribió Lionel Messi para anunciar su retiro de la Selección: "Fue una locura"

El jugador rosarino se despidió de la Selección Argentina con una sentida carta publicada en sus redes sociales. Millones de usuarios alrededor del mundo le dejaron sentidos mensajes a Lionel Messi tras el anuncio.

31 de agosto, 2026 | 12.31
La carta que escribió Lionel Messi para anunciar su retiro de la Selección: "Fue una locura"

Lionel Messi hizo público su retiro de la Selección Argentina a través de una sentida carta posteada en sus redes sociales, tras más de dos décadas de trayectoria con la camiseta nacional. El capitán rosarino eligió esa plataforma para dar a conocer el fin de su etapa con el equipo albiceleste, marcando el cierre de un ciclo histórico dentro del fútbol internacional.

En su mensaje, el delantero de Inter Miami expresó haber entregado todo por el seleccionado y argumentó que ya no cuenta con el margen físico ni emocional para sostener el nivel de exigencia que requiere representar al país. De este modo, el atacante enfocaría la recta final de su carrera exclusivamente en la competencia a nivel de clubes, donde mantiene vínculo vigente con la franquicia estadounidense.

La carta en la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

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Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina.

Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!"

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