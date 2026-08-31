Messi eligió Brindis de La Sole para despedirse de la Selección: la dura historia detrás de la canción y por qué se relaciona con el fútbol

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y en su posteo utilizó la canción Brindis de Soledad Pastorutti, pieza que se convirtrió en un himno del fútbol en los últimos años. El contexto del track y el contexto en el que La Sole la grabó tienen muchas similitudes con la historia de los futbolistas.

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Cuando falleció Diego Maradona (2020), las redes sociales se llenaron de videos del momento en que Soledad le cantó Brindis en vivo en el Gran Rex; desde ese entonces, la canción cobró una relevancia diferente. Dos años después la Selección Argentina salió campeona del mundo en Qatar y la pieza fue elegida como himno para inmortalizar ese momento por los propios jugadores. Este cruce entre el mundo del deporte y la canción no es casual: la historia detrás de Brindis lo explica.

Cómo surgió la canción Brindis de Soledad Pastorutti

En 2005 Soledad cumplía una década de carrera y estaba en un momento difícil a nivel profesional: tenía un bloqueo creativo y no sabía hacia dónde ir con su música. "No encontraba mi norte, no sabía cuál iba a ser mi siguiente disco. En ese momento apareció Afo Verde -una persona fundamental en mi vida artística- y se tomó el trabajo de tener muchas reuniones conmigo", contó La Sole en Mi Camino al Hoy.

Verde incentivó a Soledad para que grabara un disco de festejo por sus diez años con la música y le compuso una canción sobre las contradicciones y vicisitudes de la vida de todo artista, que en ese momento la afectaban; así surgió Brindis. "Durante años yo pensé que lo que me había pasado era produicto de la suerte yq ue no me lo merecía. Y Afo me devolvió a mi esa seguridad: 'Vos sos La Sole y por algo sos La Sole'".

Se puede establecer un paralelismo directo entre esos momentos de vaivén emocional en las carreras de los artistas con los de los deportistas; por eso, los jugadores se apropiearon de la historia de La Sole y convirtieron a Brindis en un himno futbolero. "Seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón. Seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería", reza el comienzo de la canción.

Otra similitud entre la historia de La Sole en Brindis y la de los deportistas es el hecho de vivir en un constante loop de rendir exámen ante el público; el artista en el escenario y los futbolistas en la cancha, atraviesan su vida poniéndose a prueba ante millones. Más allá de las mieles que la popularidad y fama traen, también conllevan un desgaste propio de estar bajo la lúpa en cada decisión que se toma. "Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré, tantos enojos me hicieron mostrar los dientes", sigue Brindis.

Soledad y Diego Maradona.

La letra de Brindis alude a los momentos personales y familiares que un artista debe perderse por compromisos lejos de su pueblo; otro concepto que puede aplicarse a la realidad que viven los deportistas en sus carreras: "Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí que los recuerdos me parecen de otras vidas".