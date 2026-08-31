El dolor de Tití Fernández en vivo por el retiro de Lionel Messi: "Estoy muy triste"

Durante una transmisión en vivo de C5N, Tití Fernández no pudo contener la emoción al hablar sobre Lionel Messi tras el retiro del jugador de la Selección Argentina.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, anunció su retiro del seleccionado con un emotivo manuscrito en el que expuso lo doloroso que fue para él tomar esa decisión. Asimismo, compartió un video que recopila algunos de sus momentos más destacados con la Albiceleste. Frente a este anuncio, Miguel Ángel Fernández, más conocido como Tití Fernández, no pudo contener la emoción al recordar el impacto que tuvo el futbolista en la historia del equipo nacional.

{{{htmlAmp}}}

El material audiovisual repasa distintos momentos de la extensa trayectoria de Messi con la Selección Argentina, desde sus primeros años con la camiseta albiceleste hasta los grandes títulos que consiguió junto a sus compañeros. La publicación también refleja el vínculo que construyó con los hinchas a lo largo de más de veinte años junto a la consagración en la Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En ese sentido, durante una transmisión en vivo de C5N, el periodista deportivo expresó con emoción: “Estoy muy triste, nos dió tanto este pibe, tanto, y nos sigue dando tanto, vos fíjate, hace dos días, cuatro goles y una asistencia. No queríamos que nunca se termine. Con tanta malaria que pasamos los argentinos durante tantos años, este pibe nos alegró la vida, lo vamos a extrañar mucho”.

La decisión más difícil de Lionel Messi

En el manuscrito con el que anunció su retiro de la Selección Argentina, Lionel Messi aseguró que comenzó a tomar la decisión de alejarse del seleccionado después de la derrota en la final del Mundial 2026: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”. Asimismo, el futbolista explicó que se trató de una decisión que fue analizada con el paso del tiempo y que terminó de confirmar en las últimas semanas.

Publicación de Lionel Messi en sus redes sociales.

Asimismo, agradeció a los hinchas por el cariño y el acompañamiento que recibió durante sus 20 años con la camiseta albiceleste. En su mensaje, destacó especialmente el vínculo que construyó con el público y aseguró que continuará alentando al equipo desde afuera: “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas, mucho más”.