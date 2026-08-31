El debate sobre la anunciada despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina generó un momento de profunda reflexión en la pantalla de ESPN. Durante la emisión de ESPN F12, el conductor Mariano Closs junto a los panelistas Leonardo Gabes y Esteban Edul analizaron el impacto emocional y deportivo que significa transitar el tramo final de la carrera del astro rosarino luego de la consagración en la Copa del Mundo.

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Durante el intercambio de opiniones, en el panel remarcaron la trascendencia de este proceso al calificarlo como una instancia decisiva: "Es el camino a retirarse del fútbol". En esa misma línea de análisis, profundizaron sobre la dimensión de su figura en el país y señalaron de manera contundente: "Es el fin de una era. Más importante de este país".

El panel también hizo foco en la percepción popular respecto a la vigencia del futbolista. Al respecto, explicaron que, si bien el paso del tiempo y el cierre de las trayectorias es un proceso natural que todos los deportistas atraviesan de manera inevitable, con el capitán existía una sensación diferente: "Uno parece que Messi es eterno".

Asimismo, los periodistas pusieron en valor el nivel exhibido por el Diez en la máxima competencia de selecciones. En el debate destacaron que su actuación reciente representó una despedida en el punto más alto de su rendimiento individual, definiendo su presencia como un "fenómeno absoluto" y valorando que su imagen final con la camiseta nacional quede sellada habiendo sido la figura excluyente del torneo internacional.

La preocupación por el vacío deportivo y de interés

Más allá de repasar los logros y la trayectoria del atacante, la mesa de ESPN F12 puso el foco en el escenario inmediato que se abre a partir de su despedida. Los panelistas expresaron la incertidumbre que genera el futuro del seleccionado una vez que ya no cuente con su máxima referencia dentro del campo de juego.

"Del otro lado, a nosotros a mí se me viene lo que viene. Esa ese es un vacío. Es un vacío enorme", afirmaron durante la emisión televisiva al describir el sentimiento que genera la ausencia del capitán en el equipo.

Al plantear la dificultad de reemplazar su rol y llenar el espacio vacante, los periodistas concluyeron que la pérdida se sentirá en múltiples dimensiones del ámbito deportivo: "No hay manera. Es un vacío futbolístico, pero es un vacío, la referencia futbolística por supuesto, es un vacío desde la capacidad futbolística, pero es un vacío también de interés. Desde el interés también".