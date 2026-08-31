El emotivo mensaje de Rodrigo de Paul para Lionel Messi, tras su retiro de la Selección: "Sos eterno"

El mediocampista Rodrigo de Paul se sumó a los jugadores argentinos que le agradecieron a Lionel Messi, tras el anuncio de su retiro de la Selección Argentina. En sus redes sociales, el volante compartió un conmovedor mensaje, entre los que destacó su amor incondicional por el país. "El más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan felices", manifestó.

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Cómo fue la reacción y el posteo de De Paul ante el anuncio de Messi

De Paul, uno de los jugadores más cercanos al diez, decidió compartir el propio posteo de Messi en sus historias junto a un mensaje en el que le habló directamente: "Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección... Solo gracias".

Y, además, lo describió como el "más grande de toda la historia". "Gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas sacaste!!! Sos eterno”, insistió el mediocampista, que acompañó sus palabras con un emoji emocionado.

Rodrigo de Paul compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a Lionel Messi, frente a la salida de la Selección

Por qué se retiró Messi de la Selección Argentina

El capitán de la Selección compartió un comicado donde informó su decisión de abandonar la Selección y reveló que la decisión la tomó dos días después de la final del Mundial contra España, en la que la Selección fue derrotada 1-0. "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", anunció y explicó. "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen esta".

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", expresó el jugador en sus redes sociales. Según explicó, la decisión fue tomada incluso antes del fallecimiento de su padrem Jorge Messi, lo que llevó a estar "más convencido que antes" de dejar la Albiceleste.

En su mensaje, el astro del fúbol mundial agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera: "Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir".

"Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino", concluyó Messi,