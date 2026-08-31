Uno por uno los récords de Messi con la Selección Argentina

La mañana del lunes 31 de agosto se sacudió de gran manera cuando, por medio de sus redes sociales, Lionel Messi decidió anunciar que se retira de manera definitiva de la Selección Argentina. Lo hizo por medio de una carta de puño y letra que fue publicada en sus cuentas. Un anuncio que podía esperarse, pero que muchos ignoraban porque soñaban con verlo en la próxima Copa América de 2028. Una decisión que invita a repasar cada uno de los récords que logró con la camiseta del conjunto argentino.

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Lo primero a mencionar es que se trata del jugador que más goles convirtió formando parte del conjunto Albiceleste. Son un total de 125 goles repartidos en 207 encuentros que se dividen entre oficiales, como la final del Mundial siendo el último, y los amistosos que fueron organizados por la AFA. Pero eso no es todo, porque también se trata del máximo asistidor, lo que da como resultado un total de 68 pases gol para que algún compañero pudiera empujar la pelota al fondo del arco.

Récords con la Selección Argentina

Máximo goleador de la historia de la Selección Argentina: 125 goles.

Máximo asistidor de la Selección Argentina: 68 asistencias.

Jugador que participó en más goles de Argentina: 193 intervenciones directas, producto de 125 goles y 68 asistencias.

Jugador con más partidos disputados con Argentina: 207 encuentros.

Jugador con más partidos ganados con Argentina: 134 victorias.

Jugador con más partidos como capitán de Argentina: 147 encuentros.

Máximo goleador de Argentina en partidos oficiales: 71 goles.

Jugador que marcó contra más selecciones diferentes: 45 países.

Jugador con más dobletes con la Selección Argentina: 17.

Jugador con más hat-tricks con una selección nacional: 11.

Jugador con más goles en un mismo partido con Argentina: cinco, ante Estonia en 2022.

Jugador con más goles de una selección nacional en un mismo año: 18, en 2022.

Jugador argentino que durante más años jugó para la Selección mayor: 21 años, entre su debut del 17 de agosto de 2005 y su último partido del 20 de julio de 2026.

Jugador con más finales disputadas con Argentina: 11 finales, entre Mundiales, Copas América, Finalissima, Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos.

Máximo goleador de la historia en los dos principales torneos de la FIFA: 35 goles entre Mundiales y Copas América.

Jugador con más títulos en la historia del fútbol: 47 títulos, 41 a nivel clubes y seis con las distintas selecciones argentinas.

Por otro lado, se debe considerar que Lionel Messi dispone de distintos récords en competencias como Mundiales y las distintas Copas América que disputó a lo largo de su carrera. Es el jugador con mayor cantidad de partidos disputados en el certamen organizado por la FIFA, con un total de 34, que también se traduce en el jugador con mayor cantidad de victorias conseguidas en Mundiales, con un registro de 21.

Además, se desprende que es el argentino que mayor cantidad de finales disputó en la historia de la Copa América, con la particularidad de que ganó dos de manera consecutiva. Mientras que es el máximo goleador argentino con 14 tantos y, luego, es el protagonista con mayor cantidad de partidos disputados en la historia del certamen de CONMEBOL, porque estuvo presente en 39 jornadas.