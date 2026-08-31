El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sacudió por completo al mundo del fútbol, pero el impacto pegó con mayor fuerza en su círculo más íntimo. En las últimas horas, salió a la luz un desgarrador mensaje de WhatsApp que Celia Cuccittini, la madre del astro rosarino, le envió al periodista Adrián Pallares en pleno aire de Intrusos (América TV).

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Con el dolor a flor de piel, Celia expresó la profunda angustia que invade a la familia tras la decisión tomada por el 10. "Los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes", confesó la mamá del capitán en las primeras líneas del texto que leyeron al aire.

A pesar de la tristeza que significa verlo dar un paso al costado del seleccionado nacional, Celia remarcó el deseo principal que acompaña a la familia en esta nueva etapa: "Lo importante es que él sea feliz".

La frase que decía Jorge Messi antes del retiro de Lionel

Sin embargo, el punto más emotivo del mensaje llegó cuando reveló una frase recurrente de Jorge Messi, el padre de Leo, que refleja lo difícil que resulta asimilar este momento. "El papá siempre decía: '¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?'. Y pasó todo junto. Increíble", concluyó Celia.

El testimonio de la mamá del '10' dejó en evidencia que el vacío que deja Messi no solo se siente en las tribunas y en la cancha, sino también en el corazón de la familia que lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario hasta lo más alto del fútbol mundial.