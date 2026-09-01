El emotivo mensaje de Sofi Martínez tras la renuncia de Messi a la Selección: "Atravesaste..."

Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su renuncia a la Selección Argentina. Lo hizo a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, que tomó por sorpresa a todo el pueblo argentino y a sus más férreos seguidores a lo largo y ancho del planeta.

{{{htmlAmp}}}

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol. Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", expresó primeramente.

La carta que Lionel Messi publicó en su Instagram.

Seguido a ello, prosiguió: "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes". "¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!", concluyó.

El emotivo mensaje de Sofi Martínez a Lionel Messi

Desde luego, una enorme cantidad de personalidades famosas dedicaron algunas palabras al capitán de La Scaloneta, desde sus familiares más cercanos hasta grandes figuras del deporte y el espectáculos, pasando por reconocidos periodistas deportivos. Dentro de ese grupo está Sofi Martínez, quien es muy cercana al plantel y es por ello que muchos esperaban lo que tuviera para decir al respecto.

El tierno mensaje de Sofi Martínez en dedicatoria a Messi.

"Atravesaste a cada uno de los argentinos para siempre y de una manera mucho más fuerte que ganando títulos. Gracias, capitán”, expuso la trabajadora de prensa, quien supo trazar un vínculo muy amistoso con el rosarino y ser fuente de consulta ante los diferentes acontecimientos en torno a La Albiceleste.