La carga más pesada: qué jugador puede usar la 10 de Messi en Argentina

Se trata de un tremendo golpazo anunciado porque el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina era esperado, pero había una esperanza de que sucediera después de la Copa América de 2028. El hecho de que lo haya anunciado en la mañana del lunes 31 de agosto cambia todo y obliga a pensar quién podría ser el reemplazante o el nuevo dueño de la camiseta número 10 en el conjunto argentino. Una tarea bastante complicada de resolver y de la que Lionel Scaloni deberá hacerse cargo.

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Lo primero a señalar es que, a diferencia de los clubes, el número de la camiseta en las selecciones no se puede retirar y esto obliga a que haya un jugador designado en el próximo partido oficial que se haga cargo de llevarla puesta. Algo que no sucedía desde el 28 de marzo de 2009, cuando Diego Maradona, como entrenador, decidió que el astro fuera el portador del número sobre su espalda. Desde aquel momento hasta el pasado Mundial, nunca hubo dudas sobre quién era el dueño.

Franco Mastantuono fue el último en utiliza la camiseta 10 sin la presencia de Messi

Por otro lado, se debe mencionar que no hay un claro candidato a señalar como el heredero de la camiseta que Lionel Messi portó durante casi 20 años. El último cambio obligado que se registró en la Argentina fue cuando le tocó a Franco Mastantuono llevar el 10 en el marco de un partido por las Eliminatorias Sudamericanas. El anterior había sido Ángel Correa, con la particularidad de que lleva el mismo número desde que se produjo su desembarco como nuevo jugador de River.

También hay que señalar a Paulo Dybala, que fue otro de los encargados de defender la camiseta con el número 10 en la espalda. Sin embargo, la joya se encuentra en un momento de su carrera en el que está más cerca de dejar de disputar partidos con la Argentina que de coleccionar nuevos encuentros. Su ausencia en el último Mundial es una clara señal de esto.

Un dato no menor puede ser que el próximo portador de la camiseta número 10 sea Thiago Almada, debido a que suele ocupar el lugar de Lionel Messi en el campo de juego cuando este no está presente. Disponen de características similares, con la diferencia de calidad que existe, y si mantiene su nivel en River puede que reciba el llamado y la difícil tarea de ser el nuevo portador.

El posteo de Antonela Roccuzzo

"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas. Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo", expresó la esposa y madre de los hijos del futbolista.

"Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito", culminó. El posteo recolecta varias fotografías, pero una de ellas se destaca porque Lionel Messi aparece con la camiseta de la Argentina abrazando a sus tres hijos.