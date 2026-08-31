La broma de mal gusto de un medio inglés tras el retiro de Lionel Messi de Argentina

Lionel Messi dejará de portar la camiseta de la Argentina y un medio inglés recordó un duro momento en su carrera deportiva.

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina no es solo una noticia que impacta de gran manera en la AFA como también en el fútbol argentino, sino también a nivel internacional. Esto es producto de que el mejor jugador de la historia comienza a avisar que se encuentra en la etapa más importante de su carrera y el anuncio del retiro es uno que está a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, un medio inglés decidió burlarse de la situación con una frase bastante particular.

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La portada del medio The Sun, que es tildado de sensacionalista en Inglaterra, es una que tiene a Lionel Messi portando la camiseta que utilizó en el Mundial 2010 y con un título bastante llamativo, pero de mal gusto. "Lionel Messi se retira de la Argentina otra vez", expresa la primera parte del encabezado. Se trata de un chiste que busca degradar el momento que el jugador está viviendo y que se vincula de manera directa con lo que sucedió en la temporada 2016.

El medio sensacionalista decidió recordar la noche del 2016 donde el astro se cansó de la críticas y se retiró del seleccionado

Hay que retroceder a la noche del 26 de junio de 2016, cuando la Argentina caía por penales frente a Chile en la final de la Copa América y esto provocó que Lionel Messi se parara frente a las cámaras de televisión para dar un mensaje que nadie esperaba. "Se terminó para mí la Selección", expresó. Aquellas palabras fueron un verdadero bombazo, pero estuvieron acompañadas de otras que transmitían una enorme angustia por no poder lograr títulos con el equipo.

El contexto expone que el capitán argentino venía de perder la final del Mundial de 2014, la final de la Copa América de 2015 y debe sumarse la final del mismo certamen en la temporada 2007. Además del fracaso colectivo del conjunto nacional en el certamen sudamericano de 2011, en el que quedó eliminado rápidamente en una edición que se desarrolló en territorio argentino.

Por suerte, el destino quiso que Lionel Messi pusiera a consideración la idea de retirarse de la Selección Argentina y decidiera regresar para tener una segunda etapa que estuvo cargada de gloria. Y no se trató de una cualquiera, porque obtuvo la que más busca todo jugador de fútbol, que es la eterna, como es la que se gana cuando se conquista un Mundial, y mucho más si es protagonista decisivo. Además de las dos Copas América que obtuvo de manera consecutiva.

La carta de Messi para ponerle punto final a la Argentina

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

Vamos Argentina.

Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".