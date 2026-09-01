Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras el retiro de Messi: los próximos partidos

Tras el anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina, comienzan las expectativas sobre cómo se reorganizará la Albiceleste de cara a los próximos compromisos sin su histórico capitán. Después de más de 20 años al frente del equipo, la decisión impacta en todos los argentinos.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina: la fecha del próximo partido, ya sin Lionel Messi

De acuerdo con la información disponible, la Selección Argentina afrontará su próxima ventana amistosa sin Messi entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, fechas en las que la FIFA habilita a las selecciones nacionales para disputar encuentros con sus planteles convocados. Aunque todavía restan definiciones oficiales por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los planes preliminares indican que el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugaría tres amistosos durante esa doble fecha.

Si bien no hay confirmación oficial, está la posibilidad de jugar tres amistosos; uno sería en Buenos Aires ante un rival de Conmebol o Concacaf para contar con la cercanía de los hinchas y luego otro más en Asia.

El último partido en el que jugó Messi con la Selección Argentina fue la final del Mundial, donde la Albiceleste cayó 1-0 contra España. Sin embargo, crece la expectativa sobre la posibilidad de que el capitán argentino se despida de los hinchas en el país. Todo dependerá de la decisión del rosarino. Por ahora, lo único claro es que la Selección Argentina volverá a jugar sin Messi en los próximos meses.

¿Qué pasará con Scaloni frente a la Selección Argentina?

Además de la salida de Messi, también está confirmado el retiro de Nicolás Otamendi. Las miradas están, ahora, en qué decisión tomará el actual DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, a quien su contrato con la AFA le vence en diciembre. El entrenador ya se refirió a una eventual salida durante la conferencia de prensa tras la final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni todavía no confirmó su retiro de la Selección Argentina

"Voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. La verdad es que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto", había manifestado. El

En ese sentido, había recordado que su contrato finaliza el 31 de diciembre. "Hasta diciembre, si el presidente quiere, estoy acá. Después va a ser complicado porque también es justo que se pueda cambiar y lo veo hasta bueno. Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo", agregó al respecto. Así, la próxima fecha de la Selección no solo será el comienzo de una era sin la pulga sino también podría ser el principio del final de la dirección de Scaloni.