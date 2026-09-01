Los 10 del 10: los momentos claves de Lionel Messi en la Selección Argentina

Los momentos más icónicos de Lionel Messi en la Selección Argentina.

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina y le dio un cierre a una historia de más de 20 años con el combinado nacional. Sin sorpresa pero con una gran emoción, el capitán y número '10' de la 'Albiceleste' concluyó una etapa marcada por la superación después de varios años de sinsabores, en la que logró alzarse con cuatro títulos; entre ellos, las dos Copas América en 2021 y 2024, y la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022.

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Desde su debut accidentado por una insólita expulsión hasta sus últimos destellos con 39 años en el Mundial 2026, Messi pasó por el infierno y tocó el cielo; normalizó lo maravilloso, aprendió a ser líder y mostró su costado más humano tanto en la derrota como en la victoria. Ahora, su legado será recordado por los icónicos momentos que lo marcaron en su etapa como jugador y que quedarán guardados en la memoria de los hinchas argentinos.

Los momentos icónicos de la historia de Lionel Messi en la Selección Argentina

El accidentado debut: manotazo a un rival y expulsión en apenas 93 segundos

El 17 de agosto de 2005, Lionel Messi tuvo su presentación oficial con la Selección Argentina en un duelo amistoso contra Hungría en el estadio Ferenc Puskás de Budapest. A los 18 minutos del complemento, el entrenador José Néstor Pekerman lo hizo ingresar al campo de juego en lugar de Lisandro López y la expectativa por el estreno absoluto de una de las grandes promesas albicelestes era total.

Sin embargo, su actuación tuvo un desenlace tan insólito como doloroso: apenas 93 segundos después de entrar, el astro vio la tarjeta roja por una agresión sin pelota contra Vilmos Vanczák. "Messi lloraba en el vestuario y nosotros le decíamos que se quedara tranquilo porque su futuro estaba asegurado. Era distinto", recordó Lucas Bernardi sobre aquel incidente que la 'Pulga' protagonizó en su debut.

Manotazo y expulsión: el fatídico debut de Messi en la selección en un amistoso contra Hungría.

Primer Mundial y el primero de los 21 goles con la 'Albiceleste'

El 16 de junio de 2006, el crack del 'Barça' hizo su debut en un Mundial: con apenas 18 años, ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo en lugar de Maxi Rodríguez en el partido ante Serbia y Montenegro por la fase de grupos. Bajo la conducción de José Pekerman, Leo necesitó solo 14 minutos para marcar su primer gol mundialista y sentenciar el 6 a 0 del seleccionado nacional. Después, la dura eliminación frente a Alemania en penales lo encontró en el banco de suplentes, dejando abierto el interrogante de qué hubiera sucedido si tenía algunos minutos en cancha.

El legado: la camiseta número '10' y la cinta de capitán a manos de Diego

"Cuando me la dio me dijo que quería darme la camiseta que había usado, que me veía preparado para llevarla y que era el momento, que me la ponga y disfrute", contó Lionel años después en una entrevista sobre el momento en el que Maradona, por entonces DT de la selección, le dio la icónica '10' con la que él se consagró campeón del mundo. Tiempo después, durante el Mundial de Sudáfrica 2010, 'Pelusa' también lo designó como capitán del equipo cuando tenía apenas 23 años.

Derrota en la Copa América Cententario y renuncia a la selección

La caída en la tanda de penales tras igualar sin goles ante Chile en la final del torneo que se disputó en Estados Unidos fue un punto de quiebre para el crack del Barcelona, quien tomó una fuerte decisión marcada por la frustración y la enorme presión que tenía cada vez que jugaba en la selección. "Ya está. Se terminó para mí la Selección", sentenció una vez finalizado el encuentro, dando a entender pocos días después de cumplir 29 años que su trayectoria con el combinado nacional no continuaría. "Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo", concluyó.

Messi líder: la histórica conferencia de prensa tras la escandalosa acusación de Gabriel Anello

Messi regresó a la selección y, en noviembre de 2016, fue protagonista de un tenso episodio con la prensa: después de que el periodista Gabriel Anello acusara públicamente a Ezequiel Lavezzi de no ser convocado para el partido ante Colombia por haber fumado marihuana, los jugadores se presentaron juntos en la conferencia de prensa el capitán como portavoz para anunciar que dejarían de hablar con los medios.

"Si no decimos nada, la gente se cree que es así, que es verdad", afirmó el '10', que justificó la determinación después de "muchas acusaciones y muchas faltas de respeto". "Pueden opinar si jugamos bien o mal, pero meterse en la vida personal de uno y hacer acusaciones de este tipo es muy grave. No es la primera vez, pero si no lo cortábamos hoy no lo cortamos más", sentenció.

El agónico hat-trick contra Ecuador para clasificar al Mundial 2018

Pasó agua por debajo del puente y tanto la derrota en la final de la Copa América Centenario como la renuncia a la selección quedaron atrás: Messi volvió a ponerse la camiseta argentina para el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2018, un torneo muy parejo y complejo para la 'Albiceleste', que llegó a la última fecha en sexta posición y sin cupo para la cita que tendría lugar en Rusia. El 10 de octubre de 2017 en Quito, el combinado que dirigía Jorge Sampaoli jugaba un partido clave contra Ecuador y tenía la obligación de ganar.

El gol de Romario Ibarra al minuto de juego fue un baldazo de agua fría y avivó el fantasma de una posible eliminación que hubiese sido histórica. Pero Messi tenía otros planes: el astro convirtió un hat-trick para sellar la victoria por 3 a 1 y, tras el empate entre Perú y Colombia en Lima, asegurar el tercer puesto en la clasificación y un cupo para la Copa del Mundo.

Maracanazo y primer título con Argentina: la consagración en la Copa América de Brasil 2021

El árbitro uruguayo Esteban Ostojich pitó el final del encuentro y la imagen de la transmisión habló por sí sola: Lionel, arrodillado, se tapó con las manos el rostro marcado por la emoción mientras sus compañeros corrieron a abrazarlo. Argentina le había ganado la final de la Copa América a Brasil con un gol de Ángel Di María en el Estadio Maracaná y la racha negativa llegó a su fin. "Messi necesitaba de todos, como nosotros lo necesitábamos a él", expresó Rodrigo De Paul tras el partido, una explicación precisa de cuál fue la clave para el primer título del '10' después de 16 años con la 'Albiceleste'.

"Que la gente confíe, que este grupo no los va a dejar tirados"

En el debut del Mundial de Qatar 2022, Argentina sufrió un durísimo golpe: Arabia Saudita dio la gran sorpresa al imponerse por 2-1 y cortar un impresionante invicto de 36 partidos sin derrotas para los dirigidos por Lionel Scaloni. En medio de la incertidumbre causada por el cimbronazo, Messi aseguró que el equipo estaba "más unido que nunca" y, en una enorme muestra de liderazgo, dejó una frase icónica para la tranquilidad de los hinchas albicelestes: "Que la gente confíe, que este grupo no los va a dejar tirados".

Tocar el cielo con las manos: campeón del mundo en Qatar 2022

Luego de realizar un campeonato ideal con goles fundamentales y actuaciones que quedarán en el recuerdo del hincha argentino, Lionel Messi logró sacarse la espina que lo perseguía desde hace 16 años y levantó la Copa del Mundo en Qatar. En una final de película en la que el equipo de Lionel Scaloni igualó 3 a 3 con Francia (dos de los tres tantos fueron de la autoría de la 'Pulga') y se impuso en los penales, el astro rosarino

Messi levanta la copa rodeado de sus compañeros: el astro argentino se sacó la espina y la 'Albiceleste' volvió a lo más alto después de 36 años.

Argentina vs. Inglaterra, "the last dance" de una carrera soñada

Aún con 39 años, Messi nunca dejó de maravillar: fue figura en la fase de grupos y, a lo largo de toda la competencia, se ubicó entre los máximos goleadores. En semifinales, frente a Inglaterra y con el recuerdo de la histórica tarde de Maradona en el Mundial 1986, el capitán volvió a vestirse de héroe con dos asistencias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar un triunfo histórico por contexto y por rival. La derrota ante España en la final, incluso, no llegó a opacar esa tarde del 15 de julio en la que Lionel dejó su última gran actuación con los colores argentinos.