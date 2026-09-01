El emotivo mensaje a pura lágrima de Marcelo Tinelli para Lionel Messi: "Tengo ganas de..."

Lionel Messi conmocionó a todo el mundo este lunes 31 de agosto, al anunciar su retiro de la Selección Argentina. Mediante una carta más que movilizadora, le habló a todo el pueblo argentino y le agradeció por los momentos vividos, asegurando que de ahora en más iba a ser un hincha en la tribuna en cada partido del combinado patrio.
Desde luego, esto generó una enorme repercusión, por lo cual no fueron pocos los que se manifestaron al respecto. Uno de ellos fue Marcelo Tinelli, quien decidió emitir un mensaje mientras se grababa con la emoción a flor de piel, deshaciéndose en elogios al nacido en Rosario.
El emotivo mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi
"Me acabo de enterar de algo que para mí es tremendo y a su vez tengo ganas de decirle algo", expuso primeramente, aseverando que no quería hacerlo "ni en primera persona, ni quiero ser el representante de muchos millones de argentinos que están viviendo esto como algo muy, pero muy fuerte, como lo que es que se vaya Leo de la selección". "Que en una carta diga todas las cosas que le pasan dos días después de la final y y después lo que pasó con su viejo, me da una sensación como de ganas de abrazarlo y decirle gracias, gracias de todo corazón", continuó.
"Gracias, gracias, gracias por todas las alegrías que nos diste. Bastante hiciste, cumpliste todos nuestros sueños, todas nuestras alegrías. No quiero subir ninguna foto, podría poner miles y no quiero, pero sí quiero decirle gracias. Lo diste todo. Nos diste las mayores alegrías", prosiguió. Además, recordó: "Yo fui uno de los que te pedía hace mucho tiempo que no te fueras, cuando había muchos que puteaban y hacían minutos de silencio, para que no te fueras en ese momento. porque faltaban cosas, faltaban capítulos".
Finalmente, reiteró una gran cantidad de agradecimientos; le remarcó que era "lo más grande" y que siempre "te vamos a seguir viendo de esa misma manera", concluyendo con un "te amamos, gracias Leito".