Hugo Tocalli habló sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina: "Me imaginé"

Hugo Tocalli, histórico entrenador y formador de las categorías juveniles de la Selección Argentina, habló sobre el retiro de Lionel Messi del combinado nacional este lunes. En diálogo con el programa "Palo y Zanahoria" en El Destape Radio, el ex futbolista y DT se refirió al anuncio de la 'Pulga' y contó que, aunque lo sorprendió el momento, intuía que iba a tomar la decisión tras el Mundial 2026 y el reciente fallecimiento de su padre Jorge.

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"Uno sabía que esto podía venir en cualquier momento pero no lo quería escuchar nunca", expresó Tocalli. "Todos sabíamos que en algún momento lo íbamos a escuchar... No esperábamos que sea en este momento, pero tal vez después de la muerte del padre me imaginé que podía tomar esta decisión", agregó. El entrenador, uno de los principales impulsores de la llegada de Messi a la 'Albiceleste' cuando aún estaba en las inferiores del Barcelona, destacó que tenía "un gran afecto por el padre", quien "estuvo siempre al lado de él".

Hugo Tocalli habló sobre la carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina

Tocalli revivió cómo fue el momento en el que descubrió a Messi y comenzó la gestión para que vista la camiseta de Argentina: "Yo estaba por irme con la Sub-20 y Claudio Vivas me pasa un video durante una práctica de un chico de Rosario que jugaba en el Barcelona. Vuelvo a la habitación y, mientras me preparo para bañarme, pongo el video. Fueron cinco jugadas que me sorprendieron y ví el video seis o siete veces; me volví a poner la ropa y salí a hablar con Omar Souto para que busque al chico de apellido Messi".

Además, contó que los directivos de la Selección de España ya lo habían observado mientras deslumbraba en las categorías inferiores del Barcelona, pero que la 'Pulga' siempre tuvo clara su intención de jugar en la 'Albiceleste': "Después de un amistoso con España me hablan por Messi y me cuentan que lo habían intentado convencer, pero él les había respondido que quería jugar con la Selección Argentina".

Tocalli también se refirió a las duras críticas que el actual atacante del Inter Miami recibió durante gran parte de su paso por la selección: "Yo recuerdo que cuando el 'Checho' Batista estaba de técnico en la Mayor y Argentina tuvo que ir a jugar contra Colombia en cancha de Colón casi me agarro a trompadas en la platea con la gente porque lo insultaban a Leo. Yo sabía todo lo que él había hecho para llegar a la selección, todo el esfuerzo...", relató.

En su rol de formador de juveniles, el entrenador remarcó las virtudes de Messi como ejemplo para los más chicos. "En la despedida de Maxi Rodríguez en Newell's me quedé hablando con él al lado de la cancha y le agradecí por su conducta y sus ganas de jugar. Como formador de inferiores es algo muy bueno para nosotros: el mejor del mundo tiene una conducta impecable, una entrega total en la cancha... No importaba si tenía 17, 30 o 39 años que si ganaba 2-0 quería ganar 4-0".

Por último, habló sobre el impacto que su figura generó en el plantel que actualmente dirige Lionel Scaloni: "Messi es un líder porque todos los problemas grandes los absorbió él. Da gusto ver a esta selección por el compañerismo que hay". Por último, se ilusionó con la posibilidad de que aparezca un 'nuevo Messi' en el futuro. "Dios quiera que dentro de un año les diga que apareció un chico parecido a Messi", cerró.