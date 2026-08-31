Messi se retiró de la Selección: el adiós del crack que normalizó lo imposible

El adiós de Messi a la Selección Argentina deja un legado impresionante.

La noticia conmueve, claro, pero no debería ser sorpresa. Leo Messi anunció su retiro de la Selección y acaso todos lo intuíamos no sólo por los 39 años, sino también por esas lágrimas de la final. Más que una derrota, eran lágrimas que ya sugerían el final de ciclo de veintiún años, con un gol o una asistencia en cada uno de sus 207 partidos con la selección mayor. Apenas un dato entre un millón, pero que da una idea aproximada del fenómeno: salir a la cancha sabiendo que un gol ya está hecho.

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Es cierto, se hablaba de alguna Copa América futura, y los más audaces especulaban que si jugó su mejor Mundial con 39 años por qué no esperar si podía suceder otro milagro en cuatro años más, porque en la Copa de 2030 la selección jugaría su primer partido en Buenos Aires.

Leo dice hoy que ya tenía la decisión tomada luego de la final contra España, pero que aguardó para comunicarlo por la muerte de su padre. Es cierto que pasó poco tiempo de todo, del Mundial y del fallecimiento de Jorge, y que los ánimos pueden cambiar. Parece difícil. Parece una decisión tomada. El anuncio del retiro comenzó ahora mismo a provocar debates interminables en la tele, imágenes de sus goles, puro elogio, lágrimas contenidas y la continuidad de un legado de lealtad con la selección que, si bien puede ser viejo, cobró fuerza vital con Diego Maradona.

Messi supo convivir con ese legado, relación difícil al inicio (¿cómo olvidar que hasta sufrió silbidos en una Copa América en Santa Fe en 2011?, panelistas que le reclamaban la misma “entrega” que en Barcelona). Puro coraje luego (la calidad siempre estuvo descontada).

A la selección le tocará ahora asumir la “normalidad”. Y no será fácil, porque toca en un momento inevitablemente especial tras la final perdida, una incertidumbre que incluye a Lionel Scaloni, su ciclo de ocho años que también puede haber llegado a su fin. Estaba justamente escribiendo sobre Julián Alvarez cuando me llegó la noticia de Messi.

Julián es acaso la figura principal de la Selección luego de Leo, pero también él está en plena crisis, forzado casi seguramente a seguir en el Atlético de Madrid, fracasado su deseo de irse a Barcelona, que hoy fichó al brasileño Gabriel Jesús, de Arsenal, por diez millones de euros, casi once veces menos de lo que hubiese pagado por el argentino.

El ex delantero de River, siempre perfl bajo, conducta impecable, confundió cuando expresó su deseo de irse al Barcelona en pleno Mundial, pese a que está bajo contrato del Atlético hasta 2030 y gana algo más de siete millones de euros netos al año. Es una historia compleja, que ya no viene al caso analizar ahora aquí, pero que muestra a un Julián más vulnerable.

El fin de ciclo podría incluir a otros como Rodrigo De Paul, por ejemplo, mientras aparece incierta la continuidad de Dibu Martínez, por sus propias palabras, y jugadores como Lautaro Martínez, Cuti Romero y Lisandro Martínez asoman como líderes de lo que sigue.

La imagen de la despedida oficial de la Selección Argentina a Lionel Messi.

Messi seguirá jugando en Inter Miami, donde el sábado anotó cuatro goles en una goleada de 7-1 y donde seguramente seguirá mostrando su jerarquía, símbolo de un Estados Unidos que quiere adoptar de una vez por todas al fútbol. Allá ellos con sus objetivos. Acá nosotros con nuestra tristeza.