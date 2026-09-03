Qué dijo Javier Milei sobre la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección Argentina

Críticas y marcha atrás: qué dijo Javier Milei sobre la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que mostraron los jugadores de la selección durante el Mundial 2026.

Instantes después de la histórica victoria frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, los jugadores de la Selección Argentina desplegaron sobre el terreno de juego una bandera que fue arrojada desde las tribunas del estadio con la frase "Las Malvinas son argentinas". El gesto recorrió el mundo: el hecho de ver a los futbolistas de la 'Albiceleste' expresarse contundentemente sobre el reclamo de soberanía que el país mantiene hasta la actualidad generó una gran emoción. Sin embargo, el presidente Javier Milei fue crítico de esta acción, a pesar de que días después intentó desdecirse de sus declaraciones.

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Después de sostener que mostrar la bandera "es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos" y que "un partido de fútbol es un partido de fútbol", el mandatario afirmó que lo ocurrido en la cancha con los jugadores "no es parte de la diplomacia" y aseguró que la Argentina sólo podría recibir una multa económica. A continuación, sin precisar a quiénes se refería, cuestionó las expresiones vinculadas al episodio y dijo que se trataba de frases "impertinentes e impropias" pronunciadas por "personas intrascendentes", lo que dejó poco claro si apuntaba a funcionarios, dirigentes o a los propios protagonistas del festejo.

"Muestra lo imprudente del actuar de personas que podrían tener responsabilidades serias en esto. Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias podrían estar generando ruidos que corresponden a personas intrascendentes y que nadie les da importancia ni los considera seriamente. Tengan o no tengan cargos relevantes", aseguró Milei en diálogo con El Observador.

"Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias podrían estar generando ruidos que corresponden a personas intrascendentes y que nadie les da importancia ni los considera seriamente": la frase de Milei sobre la bandera de Malvinas que mostró la Selección Argentina.

En otro tramo de esa misma entrevista, Milei volvió a referirse a la insignia que exhibieron los jugadores de la Selección y consideró que "es perfectamente válido" que se expresen. Sin embargo, advirtió que el gesto "no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones" porque "un partido de fútbol es un partido de fútbol", una postura que, según dijo, compartieron el director técnico y los veteranos de la Guerra de Malvinas. En ese marco, sostuvo que su Gobierno busca recuperar las Islas "en el plano diplomático" y aseguró que los acercamientos impulsados por el excanciller Gerardo Werthein y el actual, Pablo Quirno, permitieron que "la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar".

Marcha atrás: qué dijo Milei tras las críticas por sus declaraciones sobre la bandera de la selección

Semanas después, ya finalizado el Mundial 2026, Javier Milei intentó sacarle importancia a sus anteriores dichos y aclarar que sus cuestionamientos no fueron hacia los jugadores, sino hacia figuras políticas. "En ese contexto, cuando te toca jugar un partido de semejante envergadura, puede ser que sus emociones están demasiado alteradas. Y que frente a esa situación, te traen algo tan sentido para los argentinos como es el tema de las Malvinas... Es una reacción totalmente natural y esperable que los jugadores tomaran la bandera y la mostraran", expresó.

Luego, continuó: "El problema no es lo que hicieron los jugadores, sino por ejemplo lo que hizo Victoria Villarruel con sus posteos. Que si no fuera porque es alguien intrascendente dentro del gobierno, que todo el mundo ya sabe que es una opositora por las declaraciones que hace... Parece replicar los argumentos kirchneristas".

Por último, el presidente argentino se refirió a la reacción que la bandera que mostró la selección tuvo en Inglaterra. "Esa situación sí generó un clima de tensión en Londres. Hubo una comunicación con el país, pero afortunadamente luego hubo una conversación y se dieron cuenta de que no estaban negociando con primates. Hablé con Infantino de otros temas, pero lo importante es que Argentina llegó a la final y pudo quedarse con el partido, en algún momento se verá qué se hace con el tema de la bandera...". Posteriormente, la FIFA sancionó con una multa económica a la Asociación del Fútbol Argentino por esta expresión, con el argumento de "utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones no deportivas".

A qué hora es la cadena nacional de Milei por las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei brindará una cadena nacional este jueves para hablar sobre los avances diplomáticos en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, luego de que el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, adelantara que analiza abandonar la histórica neutralidad de Estados Unidos respecto al histórico conflicto.

La cadena nacional de Javier Milei será este jueves a las 21 hs, en el horario central de la televisión. La conferencia fue oficializada por la Casa Rosada luego de una reunión de Gabinete nacional que se realizó el martes pasado.