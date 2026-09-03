Qué dijo Milei sobre Malvinas cuando no era presidente: su posición sobre Margaret Thatcher

Javier Milei prepara una cadena nacional sobre las Islas Malvinas para este jueves a las 21, en un momento particularmente sensible para el reclamo argentino de soberanía. El anuncio del Gobierno llegó después de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la posición histórica de Estados Unidos respecto del conflicto entre Argentina y Reino Unido.

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La aparición presidencial vuelve a poner bajo la lupa las posiciones que Milei sostuvo antes de llegar al poder. Entre ellas hay una que genera especial controversia cuando se analiza su postura sobre Malvinas: su admiración pública por Margaret Thatcher, la primera ministra británica que encabezó al Reino Unido durante la guerra de 1982 y quien quedó directamente vinculada a la muerte de cientos de argentinos.

Qué decía Milei sobre Margaret Thatcher antes de ser presidente

La admiración de Milei por Thatcher no comenzó con su llegada a la Casa Rosada. Durante una conferencia realizada en Colombia en 2020, cuando todavía era una figura mediática y economista, se definió como alguien que se sentía identificado históricamente con Winston Churchill, Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

La definición cobró especial relevancia durante el debate presidencial de 2023. En aquel momento, Sergio Massa le preguntó a Milei si Thatcher era una de sus “ídolas”. El entonces candidato no negó la admiración, sino que reivindicó su papel histórico y la ubicó junto a Churchill y Reagan entre los grandes líderes.

“La señora Thatcher fue, así como lo fueron Reagan y Churchill, y otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo”, sostuvo Milei durante el debate. También destacó el papel que, según su interpretación, tuvo Thatcher en la caída del Muro de Berlín.

Para explicar por qué podía admirar a una dirigente británica que había encabezado a su país durante la Guerra de Malvinas, Milei recurrió a una comparación futbolística. Sostuvo que el hecho de que un jugador hubiera marcado goles contra Argentina no implicaba que dejara de ser un buen futbolista. De esa manera buscó separar la valoración histórica de Thatcher de su papel en el conflicto del Atlántico Sur.

Thatcher y Malvinas: por qué la admiración genera polémica

La cuestión no es menor. Thatcher era primera ministra del Reino Unido cuando, en abril de 1982, comenzó la guerra por las Islas Malvinas. Bajo su gobierno, Londres envió una fuerza militar al Atlántico Sur para recuperar el control de las islas.

Uno de los episodios más controvertidos de aquella guerra fue el hundimiento del crucero argentino ARA General Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982. Murieron 323 argentinos. Ese episodio es objeto de fuertes discusiones históricas y políticas sobre las decisiones adoptadas durante el conflicto.

Margaret Thatcher.

Por eso, la reivindicación de Thatcher adquiere una dimensión particularmente sensible en Argentina. No es solamente de una figura asociada a una determinada corriente política internacional: fue la dirigente que comandó al Reino Unido durante el enfrentamiento armado por un territorio donde Argentina reclama soberanía desde hace décadas.

La contradicción fue señalada en distintas oportunidades por dirigentes políticos argentinos. En abril de 2024, por ejemplo, las declaraciones de Milei sobre Thatcher volvieron a generar críticas y reavivaron el debate sobre cómo conviven su admiración por la ex primera ministra británica y el reclamo argentino por las Malvinas.

La discusión adquiere una nueva dimensión en septiembre de 2026. Milei anunció que hablará sobre Malvinas en cadena nacional este jueves a las 21, después de que Trump dijera que “siempre” revisa sus posiciones y dejara abierta la puerta a modificar la postura estadounidense sobre el conflicto.

El Gobierno argentino presentó el anuncio como parte de los avances diplomáticos de la Cancillería en defensa de la soberanía. En ese sentido, informó que el canciller Pablo Quirno analizó la situación durante la reunión de Gabinete y Milei prepara el discurso junto con el funcionario y la SIDE.

El contexto internacional agrega una cuota de expectativa. Estados Unidos sostuvo históricamente una posición diplomática que reconoce la existencia de un reclamo de soberanía entre Argentina y Reino Unido, aunque también reconoce la administración británica de facto de las islas. En los últimos días, los dichos de Trump volvieron a instalar la posibilidad de un cambio, aunque sus propias declaraciones fueron deliberadamente ambiguas.

Así, la cadena nacional de Milei tendrá como telón de fondo una pregunta que excede el anuncio puntual: cómo se articula el reclamo argentino por Malvinas con la mirada internacional del Presidente y con la admiración que manifestó antes de llegar al poder por Thatcher, la dirigente británica que encabezó a su país durante la guerra.