Trump habló de Malvinas: "Siempre reviso todas mis posiciones"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que su Gobierno podría revisar su posición respecto de las Islas Malvinas. Sus declaraciones se conocieron luego de que medios británicos informaran sobre una posible medida de presión de Washington para que el Reino Unido incremente su gasto en defensa.

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La definición del mandatario estadounidense surgió durante una conversación con periodistas en el Despacho Oval. Consultado sobre la posibilidad de que Washington retire su respaldo a la soberanía británica sobre las islas, Trump respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas".

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