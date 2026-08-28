Malvinas: la petrolera inglesa consiguió financiamiento en la Bolsa de Londres para Sea Lion

La petrolera de capitales ingleses Rockhopper recaudó este viernes US$ 200 millones a través de una colocación en la Bolsa de Londres para financiar la aceleración de la primera etapa del proyecto offshore Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y declarado ilegal por la Argentina. Con los nuevos fondos planea producir en total 180.000 barriles de petróleo por día, casi un tercio de lo que produce en la actualidad Vaca Muerta en la provincia de Neuquén.

Se trata una de las mayorees operaciones de capitalización en el sector de petróleo y gas en los últimos cincos años en el Reino Unido, según detallaron medios ingleses. Los fondos que consiguió Rockhopper en Londres los utilizará para financiar su participación de un 35% de la adquisición de la plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés) que tiene el nombre de OSX-1.

Rockhopper es socia en el proyecto Sea Lion de la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación restante y es el operador.

Tal como publicó El Destape el lunes pasado, Navitas y Rockhopper acaban de adquirir la segunda plataforma que utilizarían para acelerar el desarrollo de Sea Lion y sumar una producción de 125.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2030. Con el nuevo buque, tienen previsto comenzar con las primeras perforaciones en el área central del yacimiento a comienzos de 2027.

El nuevo buque OSX-1 se sumará a Aoka Mizu, la primera plataforma que ya contrataron las compañías y desde donde tienen planeado producir 55.000 barriles diarios en la zona norte de Sea Lion a partir de marzo de 2028. Para alcanzar los 180.000 barriles diarios de producción que sumarán las dos plataformas, las compañías invertirían en total alrededor de US$ 1.800 millones.

Anuncios de Rockhopper y Navitas en la misma semana

Rockhopper realizó la colocación de manera exitosa en el AIM (siglas de Alternative Investment Market), que es el mercado alternativo para empresas pequeñas y medianas creado en 1995 en la Bolsa de Londres.

Se trató de una colocación de acciones por US$ 180 millones y una oferta abierta de US$ 20 millones, según detalló la petrolera en los comunicados 4030S del 27 de agosto y 4994S y 5080S del 28 de agosto.

En la misma semana, Navitas realizó también algunos anuncios como la contratación de la segunda plataforma, el financiamiento para un plan de perforación de 38 pozos nuevos en la zona central de Sea Lion y la publicación de una nueva evaluación independiente que determinó un aumento de las reservas del yacimiento offshore. El gobierno argentino todavía no se expidió sobre ninguno de estos anuncios.

La operación de capitalización de Rockhopper fue “por un monto aproximado de un 22% del capital social ordinario emitido existente” de la compañía, inglesa, que fue la petrolera que descubrió el yacimiento Sea Lion en 2010.

La Ley de Hidrocarburos 26.659 de 2011 prohíbe la exploración y explotación de petróleo y gas en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno argentino. En 2012 la Argentina declaró ilegal y clandestina a Rockhopper (resolución 133 de la Secretaría de Energía) y en 2013 la inhabilitó para operar en el país (resolución 456).

Financiamiento de Rockhopper para Sea Lion

Canaccord Genuity Limited y Peel Hunt LLP fueron los bancos de inversión que participaron en la colocación en Londres. Según voceros de Rockhopper, el éxito en el mercado inglés le permitirá contar con los fondos suficientes para financiar la aceleración de Sea Lion.

La petrolera, que ya opera en la Bolsa de Londres, está evaluando “una posible doble cotización en la Bolsa de Tel Aviv”, donde también está listada su socia Navitas Petroleum.

El financiamiento que obtuvo Rockhopper de la colocación de acciones y la oferta pública lo utilizará de la siguiente forma: