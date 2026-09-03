Milei y Kast tuvieron un cara a cara y dejaron atrás la tensión por Magallanes y Malvinas

Los presidentes de Chile José Antonio Kast y el argentino Javier Milei ratificaron en un comunicado esta tarde la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, en el marco de la visita del libertario a Santiago para participar de un foro que reúne a líderes de derecha. Las declaraciones de Kast llegan también horas después de que la localidad de Punta Arenas anunciara un acuerdo marítimo con las Islas Malvinas y que Kast dijera que Argentina no tendrá jamás la soberanía sobre el Estecho de Magallanes. La relación bilateral se había visto tensionada en los últimos días por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, quien en un streaming afirmó que el estrecho pertenece a Argentina, ignorando los tratados internacionales.

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"Ambos Presidentes coincidieron en que el régimen juridico del Estrecho de Magallanes es el establecidc por el Tratado de Limites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se cncucntran plcnamente vigcntes y rcvistcn carácter dcfinitivo para ambos Estados, y quc cstablccen I sobcrania de la Republica de Chile sobre la totalidad del estrecho", indica el comunicado que compartió el gobierno argentino en X.

Sin embargo, sí ratificó el respaldo del gobierno de Chile a "los legítimos derechos de soberanía de la Republica Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los -espacios maritimos circundantes-, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar".