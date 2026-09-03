Horas antes de la cadena nacional que el presidente argentino Javier Milei brindará esta noche para exponer el estado del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, la administración británica del archipiélago hizo público el respaldo oficial de Londres.

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La acción responde a la reciente advertencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible revisión de la neutralidad histórica de su país en el conflicto, sumado a las tensiones parlamentarias en el Reino Unido que vinculan la situación con el precedente de Chagos.

El disparador de esta nueva escalada ocurrió el pasado 31 de agosto, cuando Trump, al ser consultado en la Oficina Oval sobre la postura de neutralidad de su gobierno respecto a las Malvinas, respondió de manera abierta: “Siempre reviso cada posición. Esa es solo una de muchas”.

Ante esto, la Oficina del Gobierno de las Islas Malvinas en Londres difundió un fragmento de la sesión de la Cámara de los Comunes del 1 de septiembre. En dicho debate, la subsecretaria de Estado británica, Uma Kumaran, ratificó que “el Reino Unido no tiene ninguna duda de su soberanía” sobre las islas.

Asimismo, Kumaran remarcó que el archipiélago “son y siempre serán un territorio de ultramar británico, de acuerdo con los deseos de sus habitantes”, y manifestó el apoyo “firme” de Londres al “derecho de autodeterminación de los isleños”.

Para respaldar estos dichos, Downing Street volvió a recordar que en el referéndum de 2013 el 99,8% de los kelpers eligió seguir bajo la administración británica, con un 92% de participación del padrón electoral.

Un precedente para Argentina

El escenario político en el Reino Unido se encuentra afectado por las críticas al tratado firmado en mayo de 2025 con Mauricio por el archipiélago de Chagos, mediante el cual Londres cedió la soberanía de esas islas reteniendo el control de la base militar de Diego García por 99 años.

Durante la sesión parlamentaria del martes, la oposición conservadora cuestionó duramente el avance de este acuerdo y señaló que el tratado se había vuelto "imposible de acordar a nivel político". Ante las preguntas de la diputada Wendy Morton, Kumaran esquivó dar precisiones argumentando: “No voy a hacer un comentario corrido sobre este asunto”.

Aunque el entonces canciller David Lammy afirmó en octubre de 2024 que “las situaciones no son comparables. La soberanía británica sobre las Malvinas y Gibraltar no está en negociación”, la oposición conservadora británica insiste en asociar ambos casos cada vez que el tema vuelve al debate.

Para la diplomacia argentina, el caso de Chagos representa una referencia clave. En mayo de 2019, tras una votación de la Asamblea General de la ONU a favor de Mauricio, la Cancillería argentina describió el hecho como “un precedente muy positivo para países como la Argentina”.

El negocio petrolero

El conflicto también adquiere una dimensión económica de alta tensión: en diciembre de 2025, las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration anunciaron la decisión final de inversión para desarrollar el yacimiento petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, previendo una inversión de 1.800 millones de dólares para producir 50.000 barriles diarios con primer petróleo estimado para 2028.

Este proyecto fue firmemente rechazado por la Cancillería argentina, que lo calificó de "unilateral" e "incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General", la cual insta a las partes a no introducir modificaciones unilaterales en la situación colonial mientras continúen las negociaciones.

En este panorama, se prevé que este reclamo y el cambiante panorama geopolítico internacional conformen los ejes centrales del mensaje que Milei grabará en la Casa Rosada tras su paso por Chile para reunirse con el presidente de ese país José Antonio Kast.

Trump agita el escenario antes de la cadena de Milei

En medio de este escenario, Trump volvió a referirse este jueves al tema Malvinas e intensificó la tensión internacional. En una entrevista televisiva, el mandatario norteamericano evitó comprometer el respaldo estadounidense ante un potencial reclamo argentino y, al mismo tiempo, criticó duramente la falta de apoyo militar del Reino Unido en la guerra con Irán.

Trump recordó el conflicto de 1982 indicando que los británicos recuperaron las islas con firmeza, pero advirtió que quedó lejos en el tiempo. “Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, recordó al sugerir que Inglaterra debe emitir gestos para revalidar el apoyo norteamericano por Malvinas.