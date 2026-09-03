Trump habló de la cadena nacional de Milei por Malvinas: "A Reino Unido no le va bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó nuevamente decir que respaldará al Reino Unido en relación la soberanía de las islas Malvinas, y, al ser consultado por ese tema este jueves, cuestionó al país europeo por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

{{{htmlAmp}}}

Así lo dijo en el marco que una entrevista que otorgó al medio británico GB News, durante la cual la periodista mencionó la cadena nacional que dará Javier Milei esta tarde sobre la cuestión Malvinas y le preguntó si ayudaría al Reino Unido en caso de que Argentina quisiera recuperar las islas.

Ante eso, Trump respondió: "Estuve ahí cuando fue la primera guerra (sic). Fue hace mucho tiempo. La miré atentamente y ustedes (los británicos) se comportaron muy bien y las recuperaron con bastante fuerza. Pero fue muy lejos (en el tiempo). Es un camino largo". Inmediatamente, añadió: "A tu país (el Reino Unido) no le está yendo bien. Obtienes una gran parte de tu petróleo del estrecho de Ormuz y no estuvo ahí para ayudarme".

De este modo, volvió a rechazar la postura del gobierno laborista de Keir Starmer primero y de Andy Burnham después, que, al igual que la Unión Europea, no dio apoyo militar a Estados Unidos en sus operaciones contra Irán en Medio Oriente. Y, recíprocamente, vinculó esa falta de ayuda a una posible ausencia de respaldo de Washington a la soberanía del Reino Unido sobre las Malvinas.

Trump dijo que podría "revisar" la postura de Estados Unidos sobre las Malvinas

El último martes, Donald Trump ya se había mostrado ambiguo en relación a la soberanía británica sobre las Malvinas. Consultado durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca acerca de la posibilidad de que Washington retire su respaldo al Reino Unido por las islas, Trump respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas".

Formalmente, Estados Unidos mantiene una postura histórica de neutralidad en relación a las Malvinas, ya que no reconoce ni la soberanía británica ni la argentina sobre las islas. "Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre la Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes", sostuvo hace pocos días un vocero del Departamento de Estado estadounidense.

Sin embargo, al no presionar por una modificación del statu quo, en los hechos Washington se ha mostrado constantemente cercano al Reino Unido, y de hecho lo apoyó políticamente durante la guerra de 1982.

Las declaraciones de Trump del martes se conocieron luego que medios británicos informaran sobre una posible medida de presión de Washington para que el Reino Unido incremente su gasto en defensa. Según el diario londinense The Telegraph, esta propuesta figura entre la lista de medidas que está elaborando el Pentágono como coacción para alcanzar el compromiso de gasto del 5% en la OTAN.

Pocas horas después de aquellas declaraciones del presidente norteamericano, la Casa Rosada anticipó que Milei brindaría este jueves a las 21 una cadena nacional en la que haría un anuncio vinculado a la cuestión de la soberanía sobre las Malvinas, sin brindar mayores detalles.