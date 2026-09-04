Milei anunció que aplicará la ley que sanciona a empresas que operan en Malvinas

El presidente Javier Milei anunció sanciones a la extracción de petróleo extranjera en las Islas Malvinas. En cadena nacional, el mandatario informó que firmará para dotar de "mayor celeridad" a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra "quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica".

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Milei afirmó que va a "desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales, para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía". La ley 26.659, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, regula y prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin la debida autorización del Estado nacional.

En ese marco, afirmó que Argentina fortalecerá "los mecanismos de detección temprana e intercambio de información, para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante estas actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores".

A partir de ahí, el Estado argentino buscará "inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina".

"Quienes operan en nuestras Islas a espaldas del gobierno argentino, tendrán que elegir entre una puesta ilegal, en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas", desafió Milei, que hizo este anuncio días después de que su par estadounidense, Donald Trump, deslizara que podría reveer su alianza con Reino Unido por la ocupación de las Malvinas, si no fortalecía el presupuesto armamentista para la OTAN.

Previamente, señaló que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration "tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses".

"¿Qué significa esto? Que si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora. Si lo permitimos estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos", alertó.

En ese marco, sostuvo que "Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas" ya que "existen otros" y "otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina".

"Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados", afirmó Milei.