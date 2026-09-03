La petrolera inglesa tiene el 35% del proyecto offshore Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y hoy en el centro del debate por el reclamo de soberanía de la Argentina.

Mientras se espera para este jueves a la noche el discurso de Javier Milei en cadena nacional sobre Malvinas, la petrolera de origen inglés Rockhopper anunció la ampliación de la participación accionaria de fondos israelíes en la compañía. En total, los fondos de inversión de Israel ya suman un 20% de la participación accionaria de Rockhopper.

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La petrolera inglesa tiene el 35% del proyecto offshore Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y hoy en el centro del debate por el reclamo de soberanía de la Argentina. El restante 65% y la operación del proyecto están en manos de la compañía de capitales israelíes Navitas Petroleum.

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El crecimiento de la participación accionaria de fondos israelíes se registró durante la última parte de 2025 y en lo que va de este año. En total, tres fondos poseen el 19,80%, lo que refuerza el vínculo de inversores de ese país en el proyecto Sea Lion, único desarrollo exploratorio petrolero avanzado de Rockhopper.

El dato es relevante porque una acción judicial por parte de la Argentina contra las petroleras a cargo de Sea Lion tendrá en frente a un entramado de fondos de inversión y accionistas mucho más complejo.

La última novedad la informó la propia Rockhopper este miércoles cuando notificó a la London Stock Exchange (la Bolsa de Valores de Londres) que ION Fund Management, fondo con base en Tel Aviv, adquirió acciones hasta llegar a un 4,6% de la participación.

Es decir, en total pasó a acumular 48.638.606 acciones con derecho a voto, según la información de la petrolera inglesa publicada a la Bolsa de Londres a través de la nota 1475T. Rockhopper fue la petrolera que descubrió el yacimiento Sea Lion en 2010.

Accionistas de Rockhopper

Según el documento de la petrolera inglesa “Desbloqueando el valor de la cuenca del Atlántico Sur” (Unlocking Value in the South Atlantic Basin. 2026, Final Results), que publicó en junio pasado y donde informó los resultados del primer semestre, hay cuatro accionistas relevantes que participan en Rockhopper, de los cuales tres son de origen israelí y uno inglés.

En rigor, el fondo de inversión Noked Capital tiene base en Tel Aviv (Israel) y cuenta con una participación de 9,3% en Rockhopper y acumula 79.004.742 acciones.

También tiene intereses en la petrolera inglesa el fondo Brosh Funds, que cuenta con un 6% de Rockhopper y suma 51.976.760 acciones. Este fondo tiene sede en la ciudad israelí de Givataim.

El tercer fondo es ION Fund Management, que comenzó el año con una participación minoritaria y acaba de ampliarla a un 4,6%. Por acumular ese porcentaje, Rockhopper tuvo que informar a la bolsa.

Por último, el fondo de inversión inglés es Aedos Advisers, que cuenta con una participación de 7,8% en Rockhopper y tiene 67.573.228 de acciones. Este fondo está vinculado a Jon Paul Wood, un conocido inversor inglés que fue el mayor accionista del banco Northern Rock antes de la nacionalización en 2008.

El aumento de la participación de fondos de Israel tuvo otro momento clave que fue en enero pasado, cuando Rockhopper hizo cinco publicaciones para informar a la bolsa la adquisición de participaciones minoritarias de estos inversores. Rockhopper también cuenta con más accionistas, pero con porciones minoritarias.

La Ley de Hidrocarburos 26.659 de 2011 prohíbe la exploración y explotación de petróleo y gas en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno argentino. En 2012, la Argentina declaró ilegal y clandestina a Rockhopper (resolución 133 de la Secretaría de Energía) y en 2013 la inhabilitó para operar en el país (resolución 456). También incluyó a Navitas y otras compañías.