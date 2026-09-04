La instrumentalización de Trump sobre el reclamo de Malvinas y el "modo Galtieri" de Milei

La aproximación de Donald Trump a la cuestión Malvinas responde estrictamente a los intereses geopolíticos estadounidenses y no a una genuina preocupación por los derechos soberanos de la Argentina. Las expresiones de Trump fueron parte de comentario lateral a una inquietud planteada por un periodista y sus palabras estuvieron destinadas a ejercer presión sobre el gobierno británico en el marco de las actuales tensiones por el presupuesto de la OTAN y el grado de involucramiento de Gran Bretaña en los conflictos de Medio Oriente. A pesar de las discrepancias ideológicas y de agenda entre Trump y la administración británica actual, es sumamente improbable que se fracture lo que el propio Trump denominó en su visita de Estado al Reino Unido de 2025 como una "alianza eterna" en los ámbitos económico, político y militar entre ambas potencias globales.

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Paralelamente, el gobierno de Javier Milei está funcionando bajo un "modo Galtieri". Existe un paralelismo histórico con el comportamiento de la dictadura cívico-militar en 1982, la cual obró bajo la falsa premisa de que los Estados Unidos brindarían apoyo a la Argentina por encima de su alianza histórica con el Reino Unido. La actual gestión busca capitalizar políticamente una causa de alta sensibilidad para el sentimiento nacional con el propósito de generar falsas expectativas electorales y distraer a la ciudadanía de la severa crisis económica, social y política que atraviesa el país.

Si bien todo respaldo internacional al reclamo argentino es valioso, un impacto real sólo se configuraría si los Estados Unidos declararan formalmente que "las Malvinas son argentinas", de la misma forma en que lo hacen categóricamente potencias como China y Rusia, o países de la región como Brasil. No obstante, este escenario es altamente improbable. El propio embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó recientemente que la posición de su país no ha cambiado ni cambiará, mientras que el gobierno británico emitió una declaración bajando la tensión con la administración de Trump y reafirmando su postura sobre la autodeterminación de los isleños. Pero aún si un eventual e hipotético giro estadounidense representaría un factor de presión adicional sobre Londres, de ninguna manera exime a la Argentina de la necesidad de alcanzar el ejercicio de la soberanía mediante una negociación bilateral directa con el Reino Unido.

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En paralelo y como un hecho fundamental de resistencia soberana, vale ponderar la presentación de una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development. Esta medida judicial, impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas, es la iniciativa más relevante para denunciar el daño ambiental potencial y frenar el proyecto hidrocarburífero "León Marino" (Sea Lion) en las Islas Malvinas desde el inicio de la gestión de Milei. Ante la pasividad de la "administración thatcherista" de Milei, la sociedad argentina reacciona y acciona en defensa del patrimonio común.

Además, hay que cuestionar severamente esta política de "alineamiento automático incondicional" y subordinación internacional por parte de la presidencia de Milei, particularmente respecto de Israel. A pesar de las numerosas visitas oficiales que el presidente argentino ha realizado a Israel, jamás planteó en la agenda bilateral la flagrante violación a la soberanía nacional que supone la actividad de empresas de ese origen en el Atlántico Sur.

Por eso, es necesario que la firmeza argentina se traduzca en hechos concretos y de relevancia inmediata. Debe ser una prioridad de máxima urgencia que el presidente Milei exija formalmente al gobierno de Israel el cese de operaciones de la empresa Navitas Petroleum. Esta compañía de origen israelí se encuentra desarrollando actividades de exploración y explotación hidrocarburífero ilegal en la zona de Malvinas, habiendo anunciado ya el inicio de la extracción efectiva de petróleo para el año 2028. Este avance sobre los recursos naturales argentinos representa el desafío más crítico y urgente en el horizonte de la disputa de soberanía, requiriendo una defensa activa y firme del patrimonio nacional frente a la expoliación británica y sus asociados internacionales.