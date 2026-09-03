China planteó una "fuerte queja" por los dichos de un funcionario de Milei

El Gobierno de China citó al máximo representante argentino en ese país para manifestarle una "fuerte queja" por los recientes dichos de un funcionario de Javier Milei que trabaja en Casa Rosada. También cuestionaron las "crecientes hostilidades" de la gestión libertaria y criticaron los contactos de dirigentes oficialistas con representantes de Taiwán.

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Fue la Cancillería del gigante asiático la que convocó al embajador argentino en China, Marcelo Suárez Salvia, a una reunión de carácter "urgente". Según fuentes con conocimiento del caso, el diplomático no pudo asistir por estar de vacaciones y fue en su lugar su mano derecha, el consejero Guillermo Alberto Simunovich.

Durante la reunión, las autoridades de China plantearon una "fuerte queja" por las recientes declaraciones del director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira -más conocido como Juan Doe en X-. Hace una semana, el funcionario culpó al Partido Comunista Chino por una tragedia natural que causó cientos de muertos en Nepal.

Además, los chinos se quejaron por la exclusión de sus compañías en "licitaciones internacionales" y cuestionaron las "crecientes hostilidades" hacia el país asiático. Por otro lado, también reprobaron que haya habido "contactos de funcionarios de Milei" con representantes de Taiwán, con quien China mantiene una disputa hace décadas.

Qué había dicho

"Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro", escribió en X el funcionario, miembro del grupo libertario Las Fuerzas del Cielo y uno de los jóvenes vinculado con el esquema de comunicación liderado por el asesor presidencial Santiago Caputo.

Estas declaraciones también habían provocado críticas de la embajada china en Argentina, que salió a pedir que el funcionario se retracte "de inmediato". "Exhortamos al funcionario en cuestión a que cambie de actitud de inmediato, ponga fin a las especulaciones malintencionadas carentes de fundamento y deje de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales, con vistas a evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas", indicó la embajada china en Argentina en un comunicado.

Para el Gobierno de China, estas declaraciones de Carreira están motorizadas "por prejuicios ideológicos sesgados" y lo acusó por difundir "maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China".