Le faltó decir "si quieren venir, que vengan", lo cual implica una semejanza con total con la dictadura militar, que se caía a pedazos. El gobierno de Javier Milei se cae a pedazos. De repente se dio cuenta de la cláusula transitoria primera, se dio cuenta que hay que cumplir las leyes vigentes que le dan las facultades para sancionar a las empresas que de manera ilegítima se quedan con nuestros recursos naturales, a los que él manifestaba que admiraba: a los contrabandistas, a los narcos y, en este caso, a los piratas.

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Pero como hoy ve que su relato y la situación económica, hace que la reelección es un imposible, como (el presidente de facto, Leopoldo) Galtieri, se aferra a un tema muy caro a los sentimientos del pueblo argentino, mas aún en este contexto, donde, después del Mundial, en los sectores juveniles afloró con mucha fuerza el orgullo de ser argentino y defender esa causa nacional, que data de 1833. Entonces, pretende desviar la atención de la sociedad argentina haciendo anuncios que son sarazas. No tiene que dictar DNU para cumplir ni buscar respaldo de la Constitución, porque está previsto en ella.

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Está claro que se peleó con todos los que históricamente nos acompañaron, como Brasil y China. Hoy, por los amagues que hace (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump por los problemas con Reino Unido, creo que se está comiendo la curva. Pero no tengo la menor duda que va a durar lo que duran los anuncios de Milei, uno o dos días. Después todo vuelve a la normalidad y es que esto de ninguna manera puede tapar la catastrófica situación que estamos pasando.

El pueblo argentino se despertó después de la cruel dictadura después de siete año, hoy, después de tres años de gobierno democrático se está despertando de esta pesadilla. No hay anuncio ni nada que puedan oponerse a ese pueblo. Esto es diplomacia berreta, nada tiene que ver con lo que planteó después del trapo de la Selección, que había dicho que era 'nacionalismo berreta'. No he visto nada más berreta que lo que acaba de hacer Milei esta noche.