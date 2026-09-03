Un empresario textil reveló que se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y lo criticó por las dificultades que atraviesa el sector industrial tras más de dos años de apertura económica. "Contención para los damnificados", le planteó. También resaltó que el rubro se encuentra "bastante golpeado y desafiado" por el contexto.

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"Me hubiera gustado un proceso de normalización de la economía, de apertura de integración al mundo, mejor planificado, con mayor red de contención para los damnificados", dijo el empresario Gabo Nazar, dueño de las marcas Cardón y Pampero, en diálogo con El Destape 1070.

Según contó, esos fueron algunos tópicos que le mencionó a Caputo durante su reciente reunión, donde dejó críticas al proceso económico que atraviesa el país y que afecta en gran medida a las textiles. "Bastante golpeada y desafiada", indicó sobre el sector, que sufre un "tsunami comercial y macroeconómico" que impacta sobre toda la cadena productiva.

Otro de los principales problemas está en las condiciones de competencia con las plataformas internacionales: "No estoy imposibilitado de competir, pero compito en desigualdad de condiciones".

En ese sentido, cuestionó las diferencias tributarias y arancelarias frente a empresas como Temu y Shein. "Si un importador como Sara o como Cardón o como Pampero tiene que pagar doble IVA y Temu no paga doble IVA, entonces tenemos un problema. Es principio básico de inequidad", afirmó.

El dueño de Cardón y Pampero también explicó que sus empresas están creciendo en volumen, aunque por debajo de los objetivos que se habían fijado. Señaló que habían proyectado aumentos para compensar la combinación de caída de precios y aumento de costos.

La crisis de las textiles

"Nosotros no es que tenemos la oportunidad de crecer el 30%, tenemos la obligación de crecer 30%", sostuvo Nazar, y explicó que, si las empresas no consiguen aumentar sus ventas, el deterioro de los márgenes puede poner en riesgo a distintos integrantes de la cadena.







Pese a esto, el empresario detalló que la situación es dispar entre los más de 130 locales de Pampero: "Tenemos parte de la cadena en crisis, parte de la cadena que la lleva bastante bien, parte de la cadena que le va muy bien y parte de la cadena que la está rompiendo".







Además, cuestionó la expectativa oficial de una rápida desaparición de la inflación y aseguró que sus propias proyecciones fueron incluso superadas por la realidad. "Hicimos una estimación de inflación alta, pero inclusive terminó haciendo un par de puntos arriba de lo que creíamos que era una planificación conservadora", afirmó.