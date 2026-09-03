La desesperación de un importante empresario: “Si Milei reelige, no va a quedar nada”

En el marco del día de la Industria, Alejandro Schvartz, el empresario de Visuar S.A. que produce electrodomésticos línea blanca de la marca Samsung, aseguró que la producción de su empresa cayó un 60% y que actualmente trabajan a un nivel equivalente al 40% de hace un año y medio. “Si reeligen estas políticas, no va a quedar nada”, afirmó en El Destape Radio.

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Schvartz sostuvo que una reelección de las actuales políticas económicas implicaría la desaparición de buena parte del entramado industrial argentino. “Una reelección de este tipo de políticas y de la industria argentina no va a quedar prácticamente nada”, dijo y agregó: “No va a quedar línea blanca, no va a quedar automotriz, no va a quedar textil, no va a quedar metal, metalmecánica, nada”.

El empresario cuestionó la estrategia del Gobierno de reducir los precios mediante el ingreso de productos importados. “Más barato de nada es nada ”, planteó, y propuso en cambio reducir impuestos a la producción local para sostener el empleo y abaratar los productos nacionales. Schvartz remarcó que el problema no se limita a la caída de la demanda y señaló el fuerte incremento de los costos. En ese sentido, contó que entre junio y julio el costo de la energía eléctrica para su empresa más que se duplicó. “China subsidia la energía a la industria, la Argentina te mata”, afirmó.

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Además, rechazó que la reforma laboral haya generado mejoras productivas en su empresa y sostuvo que el problema central pasa por recuperar los salarios para generar consumo y garantizar condiciones adecuadas para la industria. Schvartz destacó, finalmente, que las plantas de Visuar en Cañuelas tienen tecnología comparable con fábricas de China, Europa, México y Brasil y aseguró que “no tenemos nada que envidiarle a nadie” en materia tecnológica.

En tanto, desde la Unión Industrial Argentina también criticaron el modelo económico. "La industria la está pasando mal", admitió Martín Rappallini, presidente de la UIA, en declaraciones a la prensa luego de su discurso en el Día de la Industria, que tuvo lugar en la planta del Laboratorio Elea, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

"La microeconomía también construye la macroeconomía. Cuando cae la actividad, se pierde empleo, se debilita el consumo y se destruye tejido empresario y capacidad productiva. Y cuando ese proceso se prolonga, termina afectando también la inversión, la recaudación y la propia estabilidad macroeconómica", agregó el dirigente industrial, e incluso precisó que en los últimos tres años la industria perdió 90.000 puestos de trabajo formal.