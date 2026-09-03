PAX Sílica: la Argentina avanza con la entrega de secretos nucleares a empresas de EEUU

La Argentina es uno de los pocos países con la capacidad científico tecnológica de producir hexafloururo de uranio (UF6) utilizado como paso intermedio para el enriquecimiento de este material clave para los desarrollos nucleares. La empresa estatal Dioxitek, que se encuentra en lista de compañías a privatizar, quiere entregarle este desarrollo a la estadounidense Nano Nuclear Energy.

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De acuerdo a la documentación a la que accedió El Destape, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se encuentra en el proceso de aceptar una adenda en el contrato con Dioxitek para avanzar con la transferencia de tecnología. La estatal ya firmó un memorándum de entendimiento con Nano Nuclear Energy para la exportación del UF 6 que podría utilizarse en los pequeños reactores nucleares de la Inteligencia Artificial u otros proyectos bélicos. No por nada, el consejo de asesores de la NANO está integrado por ex militares estadounidenses.

“Esto se asocia con la extracción de uranio, su conversión en gas para su exportación a Estados Unidos asociada a los SMR (pequeños reactores modulares) que pueden utilizarse en centros de datos ligados a la IA, para usos específicos con alta demanda energética, minerales, petróleo. Dentro de la PAX Sílica nuclear somos un enclave de los Estados Unidos”, denunció Rodolfo Kempf, investigador de la CNEA y especialista en Combustibles Nucleares y residuos radiactivos.

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La transferencia de secretos nucleares

Luego de la realización de la Argentina Week, la empresa norteamericana Nano Nuclear Energy (NANO) había dejado trascender su intención de ingresar al RIGI con una inversión de 230 millones de dólares para la terminación de la Nueva Planta de Uranio (NPU) en Formosa de Dioxitek, otra de las empresas estatales a tiro de privatización (decreto 713/2024). Podía haber sido un anuncio humo como el caso de Stargate (Sur Energy + Open IA). Pero no.

Dioxitek solicitó autorización a la CNEA para el uso de la tecnología utilizada en el procesamiento de uranio conocido como hexafloururo de Uranio UF6, material de partida en el proceso de separación isotópica llamado enriqueciendo de uranio. El objetivo sería la exportación para los desarrollos de Nano Nuclear Energy.

“Consideramos relevante destacar que la autorización por parte de la CNEA a DIOXITEK S.A. para la utilización de la tecnología vinculada con la producción de UF 6 puede considerarse conveniente desde el punto de vista institucional, tecnológico, productivo y estratégico, en tanto constituye un mecanismo idóneo para asegurar el aprovechamiento efectivo de capacidades tecnológicas desarrolladas en el ámbito del Estado Nacional y su aplicación concreta dentro del sector nuclear argentino”, puede leerse en el documento Informe Técnico UF6 desde Expediente Electrónico EX-2026-83260012- -APN-GAAYG#CNEA.

No es un pedido de transferencia tecnológica inocente. Lo relevante del asunto es que Dioxitek integra la nómina de las empresas estatales a punta de privatización. La compañía ya tiene un acuerdo de exclusividad con Nano Nuclear Energy para la exportación del UF 6 a los Estados Unidos en el marco de los acuerdos por los minerales críticos y la PAX Sílica de la energía nuclear y la inteligencia artificial.

“La autorización de uso permitiría que un desarrollo tecnológico generado y preservado por la CNEA encuentre una aplicación industrial concreta, evitando que el conocimiento acumulado permanezca limitado al ámbito experimental, tecnológico o de investigación y posibilitando su incorporación efectiva a la cadena de valor nuclear”, agrega el informe firmado por María Magdalena Villaverde, que de la gerencia del CAREM –desmantelada – pasó a ocupar el cargo de gerenta del área de investigación y desarrollo para grandes proyectos; y Pablo Daniel Katz, gerente del Área de Energía Nuclear, ambos de la CNEA.

La NPU de Formosa tenía como objetivo producir UO2 para las centrales nucleares del país, asociado también al desarrollo del CAREM. La administración Milei ya disolvió el CAREM, le entregó a la privatizada IMPSA la habilitación para exportar el modelo del recipiente de presión para los reactores modulares pequeños hacia los Estados Unidos y ahora se avanza con una transferencia de tecnología que también conlleva la “privatización” de los secretos científico tecnológicos desarrollados por la CNEA.

Uranio for export

Debido a la expansión de la cantidad de centrales nucleares en el mundo, se espera que a fin de la década la demanda anual de uranio para centrales nucleares sea de 60.000 toneladas cuando en la actualidad se producen cerca de 48.000.

Los recursos identificados de uranio totales de la Argentina son 38.740 tU (tonelada de uranio). La CNEA todavía posee los yacimientos de Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut), plausibles de ser entregados a los sectores privados con acuerdos de exportación hacia los Estados Unidos en el marco de la nueva Doctrina Monroe y el esquema de la PAX Sílica, del cual el país comenzó a formar parte en junio de este año.

En mayo de este año, la administración Milei puso a disposición de los privados interesados “todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial, que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia de la CNEA.

“La PAX Sílica es la iniciativa insignia para la inteligencia artificial (IA) y la seguridad de la cadena de suministro. Implica una alianza de estados que tiene como objetivo dominar la economía de la IA mediante un control estricto de las cadenas de suministro que la sustentan, desde las materias primas, las fuentes de energía y las rutas marítimas hasta los flujos de datos y la fabricación de chips. Es la arquitectura económica de una nueva Guerra Fría”, denunció Kempf.

El acuerdo entre la CNEA, Dioxitek y Nano Nuclear Energy forma parte de esta arquitectura del saqueo. La compañía en cuestión está presidida por Jay Jiang Yu y James Walker. Como parte de su junta de asesores, poseen participación Rick Perry, ex gobernador de Texas y ex secretario de energía de los Estados Unidos; Wesley K. Clark, asesor en temas de defensa y general retirado de cuatro estrellas; y Terry Robling, un ex Teniente General del Ejército, entre otros. La PAX Sílica también incluye toda una maquinaria bélica.

Hace apenas tres días, el pasado 31 de agosto, BlackRock adquirió 3,49 millones de acciones de Nano Nuclear Energy, valoradas en aproximadamente 73,83 millones de dólares y que representan el 6,5% de la compañía. Los otros inversores institucionales son Van Eck Associates Corporation, Vanguard Capital Management, Morgan Stanley, State Street Corporation, entre otros.